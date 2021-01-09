İngiltere’de Kraliçe Elizabeth ve eşi Philip, koronavirüs aşısı oldu

İngiltere, (DHA)- İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip, koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.
İngiltere’de Buckingham Sarayı sözcüsünün yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Philip’e koronavirüs aşılarının ilk dozunun yapıldığı belirtildi. Aşıların, Kraliyet Konutu doktoru tarafından uygulandığı ifade edildi. 8 Aralık’ta aşı çalışmalarının başladığı İngiltere’de şu ana kadar 1,5 milyondan fazla kişinin aşı olduğu bildirildi.
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