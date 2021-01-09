Ana Sayfa Haberler İngiltere’de Kraliçe Elizabeth ve eşi Philip, koronavirüs aşısı oldu
Kategoriler: Dış Haberler

İngiltere’de Kraliçe Elizabeth ve eşi Philip, koronavirüs aşısı oldu

İngiltere, (DHA)- İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip, koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.
İngiltere’de Buckingham Sarayı sözcüsünün yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Philip’e koronavirüs aşılarının ilk dozunun yapıldığı belirtildi. Aşıların, Kraliyet Konutu doktoru tarafından uygulandığı ifade edildi. 8 Aralık’ta aşı çalışmalarının başladığı İngiltere’de şu ana kadar 1,5 milyondan fazla kişinin aşı olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
1 saat önce

Son Haberler

Akaryakıt satın alınacak

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri…

8 dakika önce

Sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, doğu illerinden gelen bir otobüste yapılan aramada, iki yolcunun sırt çantasında…

12 dakika önce

Esenboğa Havalimanı’nda hangar kiraya verilecek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü “Esenboğa Havalimanı 5 Nolu Apron Bölgesinde Bulunan 8…

17 dakika önce

Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 631’e yükseldi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24…

22 dakika önce

Kısıtlamada ekmek almaya çıktı, 4 yerinden bıçaklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, sokağa çıkma kısıtlamasında evinden ekmek almak için dışarıya çıkan Tunahan Yiğit (24),…

22 dakika önce

Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1’inin cesedine ulaşıldı (2)

BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN SON KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın…

22 dakika önce