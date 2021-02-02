İngiltere’de koronavirüs yardım kampanyası başlatan Yüzbaşı Tom hayatını kaybetti

İngiltere, (DHA)- İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) salgınının başlarında başlattığı yardım kampanyasıyla tanınan Yüzbaşı Tom Moore, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İngiltere’de koronavirüs salgınının yeni görülmeye başladığı dönemde başlattığı yardım kampanyasıyla milyonlarca insanın gönlünü kazanan Yüzbaşı Tom Moore, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Moore’un ölüm haberini kızları sosyal medyadan duyurdu.

NHS İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Salgının başlarında Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) için yardım kampanyası başlatarak bahçesinde yaşına rağmen 100 tur atan Moore, milyonların gönlünü kazanmış ve kampanya tüm dünyada ilgi görmüştü. Öte yandan Moore, Kraliçe Elizabeth ile tanışarak kendisi tarafından Şövalye ilan edilmiş ve ‘Sir’ unvanını almıştı.

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