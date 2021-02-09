İngiltere’de köpüren denizin keyfini çıkaran köpek viral oldu

İngiltere, (DHA) – İngiltere’de köpüren denizin keyfini çıkaran Eddy adlı köpeğin o anları sosyal medyada viral oldu.

İngiltere’de harika bir görsel şölen oluşturan inanılmaz bir doğa olayı yaşandı. Deniz, adeta deterjan dökülmüş gibi köpürürken, kıyıya vuran köpükleri gören sahile akın etti. Jane Hardy, Eddy adlı köpeğini Northumberland’daki Seaton Point plajına götürdü. Köpüren denizin tadını çıkaran Eddy’nin o anları sosyal medyada binlerce kez izlenerek viral oldu.