İngiltere’de komada ikiz doğuran kadın şaşırttı

İngiltere, (DHA) – İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) hastası sağlık çalışanı komada ikiz bebek dünyaya getirdikten 16 gün sonra gözlerini açtığı sırada bebeklerini doğurduğuna inanamadı.

İngiltere’nin Birmingham Şehir Hastanesi’nde romatoloji danışmanı olan sağlık çalışanı Perpetual Uke, hamile olduğu sırada koronavirüse yakalandı. Solunum cihazına bağlı olan Uke, ikiz bebeklerini 26’ncı haftada sezaryen ile dünyaya getirdi. Doğumun ardından yeniden 16 gün komaya giren Uke’nin kocası Matthew Uke, “Gerçekten dehşet vericiydi. Her geçen gün karımın ölenler arasında olmadığını umuyordum”diye konuştu. İkiz bebeklerini dünyaya getiren Uke, komadan uyandıktan 16 gün sonra ikizlerin kendisinin olduğuna inanamadığını söyledi. İkiz bebekler 116 gün sonra taburcu edilirken, Uke çocuklarının durumunun her geçen gün daha iyi olduğunu söyledi.