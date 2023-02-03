İngiltere’de kelebekler yüzde 80 azaldı

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İNGİLTERE, (DHA) – İngiltere merkezli bir sivil toplum kuruluşunun bugün yayınlanan 2022 Kelebekler raporuna göre ülkedeki kelebek türleri yüzde 80 oranında azaldı.

Kelebek Koruma kuruluşu, 1970’lerden bu yana İngiltere’de kelebek türlerinin yüzde 80 azaldığını bugün yayınladığı raporunda açıkladı. Kelebeklerin ekosistemin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan kuruluş, bu tip ani düşüşlerin, daha geniş biyolojik çeşitlilik krizinin açık bir uyarı sinyali olduğunu ifade etti. Kelebek popülasyonunda meydana gelen büyük ölçekteki azalmanın, büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirten kuruluş, kelebeklerin çevre sağlığının hassas bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Son raporun yedi yıl önce yayınlandığı belirtilen raporda, 59 tür kelebeğin değerlendirmesinin yapıldığı ve gözlem yapılan bölgelerdeki kelebek bolluğunun ortalama yüzde 6, dağılımlarının ise yüzde 42 oranında kaybolduğu ortaya kondu.

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