İngiltere’de iki çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

İngiltere, (DHA) – İngiltere’de iki çocuk yoldan çıkan otomobil tarafından ezilmekten son anda kurtuldu.
İngiltere’nin Birmingham şehrinde bir araba yoldan çıkarak süpermarketin girişindeki sebze tezgahına çarptı. O sırada tezgah önünde duran iki çocuk son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının çocukları tezgahın önünden çektiği görüldü.
BİR KAZAYA DAHA NEDEN OLUYORDU
Kameralara, aynı aracın geri gittiği sırada yoldan geçen bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar da yansıdı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İki çocuğun hafif yaralar aldığı ancak önlem amaçlı olarak Birmingham Çocuk Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirtilirken sürücünün hastanede tedavi görmeyi reddettiği ifade edildi.
Sorgun İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2016 model Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi…
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi O.D. (25), kısa süreli…
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde oto yıkama işletmecisi Habip Bildik (50) tartıştığı eski çalışanı…
Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Altındağ'da bulunan 100 m² imalathane…
Hindistan, (DHA) – Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletinde bir yolcu otobüsü kanala düştü. Kazada 40 kişi…
Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Başkentli…