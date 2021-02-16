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İngiltere’de iki çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

İngiltere, (DHA) – İngiltere’de iki çocuk yoldan çıkan otomobil tarafından ezilmekten son anda kurtuldu.

İngiltere’nin Birmingham şehrinde bir araba yoldan çıkarak süpermarketin girişindeki sebze tezgahına çarptı. O sırada tezgah önünde duran iki çocuk son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının çocukları tezgahın önünden çektiği görüldü.

BİR KAZAYA DAHA NEDEN OLUYORDU

Kameralara, aynı aracın geri gittiği sırada yoldan geçen bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar da yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İki çocuğun hafif yaralar aldığı ancak önlem amaçlı olarak Birmingham Çocuk Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirtilirken sürücünün hastanede tedavi görmeyi reddettiği ifade edildi.

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