İngiltere’de cinsiyet açıklama partisinde görülmez kaza

İngiltere, (DHA) – İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan Gemma Bayliffe Newby, doğacak bebeğinin cinsiyetini açıklamak için evinde parti düzenledi. Doğacak bebeğin cinsiyetini öğrenmek için renkli konfeti fişeğini ters tutarak patlatan baba Oliver, fişeğin kasıklarına doğru patlamasıyla acı içinde yere yuvarlandı. O anlar kameraya yansıdı.

Baba Oliver’ın ters tutarak kasığını hedeflediği fişeğin içinden çıkan mavi renkli konfetilerden bebeğin erkek olduğu anlaşıldı. Gemma, o anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Gemma videoyu “Baştan sona, yanlış gidebilecek her şey kesinlikle yanlış gitti. Sonuna kadar izle! Her şey var; gerilim, komedi ve gözyaşları” mesajıyla paylaştı.