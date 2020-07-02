Süper Lig’de kalan son 5 haftayı kayıpsız tamamlamak isteyen ve şampiyonluk yolunda lider Medipol Başakşehir’in puan kaybetmesini bekleyecek olan Trabzonspor, ilk olarak hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray’ı mağlup ederek önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.