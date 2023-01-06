İngiltere Sağlık Bakanlığıyla BioNTech, kanser aşısı için ortaklık yapacak

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İNGİLTERE, (DHA) – İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugün BioNTech ile mRNA bazlı kanser aşısı için ortaklık yapacağını duyurdu. Ortaklıkla beraber İngiltere’de 2030 yılına kadar 10 bin kanser hastasının mRNA bazlı kişiye özel kanser aşısı içeren tedaviyi, açılacak araştırma geliştirme merkezleri aracılığıyla alacağı ifade edildi.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada “İşbirliği, yeni bir araştırma ve geliştirme merkezi aracılığıyla 2030 yılına kadar İngiliz hastalara 10 bin kişiselleştirilmiş tedavi sunmayı amaçlıyor. Yeni ortaklık, kanser ve bulaşıcı hastalık aşıları için kişiselleştirilmiş bağışıklık tedavisi klinik deneylerini hızlandırmaya yardımcı olacak” denildi.

İLK KLİNİK DENEYLER AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Steve Barclay ile BioNTech arasında bugün imzalanacağı belirtilen ve ‘tarihi’ olarak nitelendirilen mutabakat zaptının detaylarına göre, kanser hastaları kanser aşıları gibi kişiselleştirilmiş mRNA tedavilerini araştıran klinik deneylere erken erişim elde edecek ve her aşı, hastaya özel olacak. Bakanlık ilk klinik deneylerin en erken bu yılın Ağustos ayında başlayacağını vurguladı.

SAĞLIK ARAŞTIRMA GELİŞTİRMELERİNE 20 MİLYAR POUND AYRILDI

Sağlık Bakanı Barclay ortaklıkla ilgili şunları kaydetti;

“Kanser tespit edildiğinde meme, akciğer ve pankreas kanseri de dahil olmak üzere mümkün olan en iyi tedavilerin mümkün olan en kısa sürede yapılmasını sağlamalıyız. BioNTech, Kovid-19 aşısı konusunda dünyaya liderlik etmeye yardımcı oldu ve bilimsel ilerleme, yenilikçilik ve en son bilimsel teknolojiye olan bağlılığımızı paylaşarak onları, kanser aşıları üzerinde birlikte çalışacak bir anlaşma için mükemmel ortaklar haline getiriyor.

Bu anlaşma, hükümetin araştırma ve geliştirme harcamalarını yılda 20 milyar pounda çıkarma taahhüdüne dayanıyor ve İngiltere’nin yenilikçi şirketlerin araştırmaya yatırım yapması, yeni tedavileri denemesi ve hastaları daha etkili bir şekilde tedavi etmesi için dünyanın en çekici yerlerinden biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.”

PROF DR UĞUR ŞAHİN: DÜNYA ÇAPINDA TOPLU OLARAK YÜZ MİLYONLARCA İNSANI ETKİLEYECEK

BioNTech’in anlaşmayla birlikte İngiltere’de araştırma ve geliştirme merkezleri ve ofisleri açacağının altı çizildi. BioNTech Kurucusu ve CEO’su Prof Dr Uğur Şahin ortaklıkla ilgili şunları kaydetti;

“Ulusal Sağlık Servisi (NHS), akademi, düzenleyici kurum ve özel sektör örnek teşkil edecek şekilde birlikte çalıştığı için İngiltere, Kovid-19 aşılarını bu kadar hızlı bir şekilde başarıyla (halka) ulaştırdı. Bu anlaşma, Kovid-19 salgınından alınan derslerin bir sonucudur. Herkes aynı amaç için sorunsuz bir şekilde birlikte çalışırsa ilaç geliştirme, kestirme yolları kullanmadan hızlandırılabilir. Bugünkü anlaşma, kanser hastaları için aynısını yapmaya kararlı olduğumuzu gösteriyor. Hedefimiz, 20 yılı aşkın süredir araştırdığımız teknolojileri kullanarak bağışıklık tedavileri ve aşıların gelişimini hızlandırmaktır. İşbirliği, dünya çapında toplu olarak yüz milyonlarca insanı etkileyen çeşitli kanser türlerini ve bulaşıcı hastalıkları kapsayacak. Başarılı olursa bu işbirliği, hastalar için sonuçları iyileştirme ve İngiltere ile dünya çapında bulaşıcı hastalıklara karşı yenilikçi aşıların yanı sıra kanser bağışıklık tedavileri paketimize erken erişim sağlama potansiyeline sahiptir.”

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