İngiltere ile ABD golsüz berabere

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İngiltere – ABD: 0-0

İSTANBUL, (DHA) – 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında İngiltere ile ABD 0-0 berabere kaldı.

Al Bayt Stadyumu’nda Venezüellalı hakem Jesus Valenzuela Saez’in yönettiği maçta iki takım da birbirine üstünlük sağlayamazken, karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte İngiltere 4 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, ABD 2 puanla 3’üncü sırada yer aldı.

ABD’de forma giyen Antalyasporlu Haji Wright, müsabakaya ilk 11’de başladı ve 83’üncü dakikada yerini Josh Sargent’a bıraktı.

İngiltere’nin B Grubu üçüncü maçındaki rakibi Galler olacak. ABD ise İran ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar 29 Kasım Salı günü oynanacak.

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(FOTOĞRAFLI)