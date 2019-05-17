İngiltere güzeli Alisha Cowie Türkiye’nin tanıtım yüzü olacak

İngiltere’de 2018 yılı güzeli olan ve hala bu unvanı elinde bulunduran Alisha Cowie, çekimleri Muğla’nın Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris ve Ula ilçelerinde yapılacak tanıtım filminin yüzü olacak.

Cowie, 3 gün sürecek çekimlerde Ortaca ilçesi Dalyan Mahalesi’nde ilk olarak kamera karşısına geçti, Köyceğiz Sultaniye Kaplıcaları’nda şifaları sulara girip, çamur banyosu yaptı.

İngiltere’de 2018 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Newcastle’ı temsilen birinci seçilen Alisha Cowie (19), tanıtım projesi kapsamında Muğla’ya geldi. Cowie’nin Muğla’nın Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris ilçeleri ile Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi’nde yapılacak turizm tanıtım filmleri çekiminin tanıtım yüzü olacağı belirtildi. 3 gün sürecek çekimlerin ilki Ortaca’nın dünyaca ünlü turistik Dalyan Mahallesi’nde gerçekleşti. Cowie, Dalyan Kaunos Kaya Mezarları önünde gazetecilere poz verdi. Cowie, buradaki bir kafeteryada gördüğü anaokulu çocuklarını kırmayıp, birlikte fotoğraf çektirdi.

Çekimleri yapan organizasyon şirketi yöneticileri ile Köyceğiz’e geçen Cowie, Sultaniye Kaplıcaları’nda şifalı sulara ve çamur havuzuna girdi. Cowie’in buradan Dalyan İztuzu Plajı’nda yumurtalarını bırakan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının neslinin korunması için uzun yıllardır mücadele veren İngiliz asıllı Türk vatandaşı June Haimoff’u ziyaret edip, tedavisi yapılan bir caretta carettanın suya bırakılmasına eşlik edeceği öğrenildi.

Türkiye’ye 9 yıl önce de geldiğini belirten ünlü manken Cowie, “O dönemden aklımda çok fazla bir şey kalmadı. Türkiye’ye çok güzel bir yermiş, hayran kaldım. Hayatımda ilk kez burada nar suyu içip, mavi yengeç yedim. Her ikisi de çok lezzetliydi” dedi.

Bu bölgenin tanıtım için Türkiye’ye geldiğini belirten Cowie, “Bu organizasyona İngiltere’de yürütülen bir projenin parçası olarak katılmam için davet aldım. Benim için memnuniyet ve heyecan verici oldu. Beni davet ettikleri için herkese teşekkür ediyorum. Bu bölgenin neden popüler olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Çünkü çok mistik güzelliklere sahip, buraya gelen İngilizlerin de neden geldiğini buraları görünce anladım. Gelmeyenlere mesajım, mutlaka buralara gelip görmeleri olacak” diye konuştu.

‘SADECE İNGİLTERE DEĞİL TÜM DÜNYA’DA SES GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ’

İngiltere’de yayınlanacak tanıtım filminin çekimlerini organize eden firmanın (Eco Travel Shop) müdürü Ali Keskin, “İngiltere güzellik kraliçesini bu bölgede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projenin sadece İngiltere de değil tüm dünyada ses getireceğine inanıyoruz. Çünkü Alisha sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan bir kraliçe. Alisha’yı seçmekteki amacımız İngiltere magazin basınında oldukça çok yer alan biri ve sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan, sürekli seyahat eden İngiltere’nin tanıtım yüzü olan biri olmasıdır. 2019 yılı sonuna kadar kraliçe unvanını elinde tutacak. Kendisi, gittiği her yerde ve paylaşımlarıyla da Türkiye’yi tanıtmış olacak” dedi.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç de yaptığı yazılı açıklamayla İngiltere güzeli Alisha Cowie’nin, Dalaman’da yapılacak bölgesel tanıtım filmleri çekiminin tanıtım yüzü olacağını söyledi. Güvenç, “İngiltere’de kalıcı ve etkin bir tanıtım yapmayı amaçlıyoruz. Alisha Cowie ile hazırlanacak, bölgemizi tanıtan kısa filmin sosyal medya aracılığı ile milyonlara ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Cowie’nin tanıtım çekimleri kapsamında Fethiye’de yamaç paraşütü, Göcek’te tekne turu da yapacağı bildirildi.