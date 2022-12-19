İngiltere Başbakanı Sunak, Baltık ülkelerinin yetkilileriyle görüşecek

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İNGİLTERE, (DHA)- İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bugün Danimarka, Finlandiya, Estonya, İzlanda, Letonya ve Hollandalı yetkililerle Letonya’nın başkenti Riga’da bir araya gelecek. İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, görüşmede Rusya’ya karşı atılacak adımların görüşüleceği ifade edildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başbakan Rishi Sunak, Ortak Sefer Gücü (JEF) muadilleriyle İskandinav ve Baltık bölgesindeki Rus saldırganlığına karşı devam eden çabaları görüşmek üzere bugün Letonya’ya gidecek. JEF, demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne bağlılığın yanı sıra uzun bir ortak askeri operasyonlar geçmişine, benzer düşüncelere sahip on ülkeyi bir araya getiriyor” denildi.

UKRAYNA’YA 2023 BOYUNCA 250 MİLYON STERLİN AĞIR SİLAH DESTEĞİ

Öte yandan açıklamada 2023 yılı boyunca Ukrayna’ya 250 milyon sterlin değerinde ağır silah yardımı yapılacağı da aktarıldı. Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“İngiltere, 2023 yılı boyunca Ukrayna’ya sürekli ağır silah akışını sağlayacak 250 milyon sterlinlik bir sözleşme kapsamında, gelecek yıl yüz binlerce mermi, topçu mühimmatı tedarik edeceğini duyurdu. Birleşik Krallık, Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi ve son zamanlarda 125 uçaksavar silahı göndermek de dahil olmak üzere Ukrayna’ya halihazırda Avrupa’nın önde gelen savunma yardımı sağlayıcısıdır. Ayrıca Şubat ayından bu yana 100 binden fazla mühimmat sağladık ve teslimatlar Ukrayna’nın topraklarını geri almak için yaptığı başarılı operasyonlarla doğrudan bağlantılı.”

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