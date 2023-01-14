İngiltere, Akbari’nin idamı sonrasında İran Başsavcısına yaptırım kararı açıkladı

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İNGİLTERE; (DHA) – İngiltere Dışişleri Bakanlığı bugün İngiliz-İran vatandaşı Alireza Akbari’nin İran’da idam edilmesinin ardından, basın açıklamasıyla İran Başsavcısı Mohammad Jafar Montazeri’ye yaptırım kararı aldığını duyurdu. Yaptırımın, Başsavcı Montazeri’nin varlıklarını dondurma ve İngiltere’ye seyahat yasağı içerdiği ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı bugün yazılı yaptığı basın açıklamasında “İngiltere, İngiliz-İran çifte vatandaşı Alireza Akbari’nin idam edilmesinin ardından İran’ın Başsavcısına derhal yürürlüğe girecek yaptırım uyguladı. Alireza Akbari bugün erken saatlerde İran rejimi tarafından idam edildi… İran Başsavcısı Mohammad Jafar Montazeri, İran yargısının en güçlü isimlerinden biridir, yargılama sürecinden ve ölüm cezasının uygulanmasından sorumludur” ifadelerini kullandı.

Bakanlık yaptırımın İran Başsavcısı Mohammad Jafar Montazeri’nin varlıklarını dondurma ve İngiltere’ye seyahat yasağını içerdiğini belirtti. Açıklama, Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından ‘İran rejimini sorumlu tutmaya devam edecekleri’ mesajıyla İngilizce ve Farsça olarak paylaşıldı.

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