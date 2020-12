İngilizin kaçak villasının yıkımı için yürütmenin durdurulması kararı (2) – Yeniden

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Demre ilçesinde, Üçağız Yarımadası’nda İngiliz Cloudya Jamey Hankes’in 10 yıl önce satın aldığı villanın yıkımıyla ilgili mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verdi. Belediye Başkanı Okan Kocakaya, yıkımı durduran mahkeme kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Demre’ye bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova’nın karşısındaki Üçağız Yarımadası’nda, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1’inci Derecede Doğal Sit Alanı’nda ‘Ziyat Koyu’ olarak adlandırılan bölgede, ‘kaçak yapı’ statüsündeki iki katlı yapı yaklaşık 10 yıl önce bir şirket tarafından satın alındı. İngiliz Cloudya Jamey Hankes’in büyük ortağı olduğu ve Demre’den bir kişinin de küçük ortağı olduğu belirtilen Eighty Five Ninety Five adlı şirket üzerine kayıtlı kaçak yapı yıkılarak, ‘İmar Barışı’ kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi ile yerine yeni bir villa inşa edildi. Doğa harikası yarımadada pandemi sürecinde inşa edildiği belirtilen villanın büyük bölümü tamamlandı. Villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında ise denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı, adanın uç kısmına yakın bir yerde de yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kuruldu.

VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETTİ

Villayla ilgili bazı vatandaşlar Cimer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Demre Belediyesi gibi ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayet üzerine Demre Belediyesi, Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında sadece deniz yoluyla ulaşılabilen villa inşaatını mühürledi. Ancak Yapı Kayıt Belgesi olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurdu. Hem şikayetler hem de Demre Belediyesi’nin başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce ÖÇK ve Doğal Sit Alanı olması ve Kıyı Kanunu’na aykırı bulunması nedeniyle başvuruyu, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na gönderildi. Komisyon, bu hususları dikkate alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan görüş istedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakanlığın ilgili birimleri yaptığı incelemede, villayı da içeren 7 ayrı yapı üzerine alınan Yapı Kayıt Belgesi’nin iptal edilmesine yönelik görüş bildirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yapı Kayıt Belgesi’ni iptal ederek, yıkımı için kararı Demre Belediyesi’ne gönderdi. İlgili şirket yetkilileri hakkında da gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan Demre Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

KARAR BELEDİYEYE GÖNDERİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kararı ulaşan Demre Belediyesi, 30 Ekim Cuma günü Belediye Başkanı Okan Kocakaya başkanlığında encümen toplantısı yaptı. Toplantıda hem villa ve etrafındaki yapıların yıkımına karar verildi hem de ilgili şirkete yapıların metrekaresi bazında idari para cezası kesildi. Villanın yıkımı için verilen 30 günlük yasal sürenin bitimi için son gün 10 Aralık olarak belirlendi. İptal edilen Yapı Kayıt Belgesi, şu yapıları içeriyor;

169 kapı nolu bina, 27 metrekare tek bağımsız bölüm, 6,5 metrekare enerji odası, 66 metrekare tek katlı bina, 15 metrekare mutfak kısmı, 94 metrekare su deposu, 161 metrekare yüzey alanlı iskele.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEP EDİLDİ

Kaçak villayla ilgili Demre Belediyesi tarafından alınan yıkım kararına Antalya 4. İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuruda yürütmeyi durdurma kararı istendi. Avukat Ahmet Berker tarafından ‘Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Turizm ve Ticaret Şirketi’ adına açılan yürütmeyi durdurma davasında, Antalya ili Demre ilçesi Üçağız Mahallesi Gökbucak mevkisinde 1’inci derecede doğal sit sınırları içerisinde zeytinlik vasıflı 521 parsel nolu taşınmazda davacı şirket adına Hakan Genç tarafından izinsiz uygulamalar yapıldığından bahisle 3194 nolu kanunun 42. maddesi uyarınca yazılan 63 bin 437 lira idari para cezası verilmesinin, izinsiz uygulamaları yasal hala getirilmesi için bir ay süre verilmesine, kaçak yapının bir ay içinde yıkılarak tahliye edilmesine, bu gerçekleşmediği takdirde belediyenin tahliye işlemlerini gerçekleştirileceğine dair işlemlerin hukuka ayrı olduğu belirtilerek yürütmenin durdurulması talep edildi.

MAHKEME 18 KASIM’DA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin oybirliğiyle aldığı kararda, “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ‘Yürütmenin durdurulması’ başlıklı 27. maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen, ‘Uygulamakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın durdurulabilir’ hükmü kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, belediyenin savunmasının alınmasına, yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verildi” denildi. 18 Kasım 2020 tarihinde verilen mahkeme kararında Demre Belediyesi’nden savunma istendi. Ayrıca Demre Belediyesi’nden dava ile ilgili 10 belge ve bilgi de talep edildi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İTİRAZ EDECEĞİZ’

Demre Belediye Başkanı İYİ Parti’li Okan Kocakaya, “Biz mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına, belgelerimizi hazırlayıp, önümüzdeki hafta itiraz edeceğiz. Yürütmeyi durdurma kararı kaldırılırsa yasal süreç devam edecek. Burası 1’inci derece doğal sit alanı. Kaş- Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde. Kıyı kenar çizgisi ihlali var. Ayrıca Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, buradaki yapının ‘Yapı Kayıt Belgesi’ni iptal etti. Dolayısıyla burada bizim belediye olarak yaptığımız işlem, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yasal emirlerini yerine getirmek” dedi.

