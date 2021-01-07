İngilizce dil eğitimi almak isteyenlere 300 bin TL’lik burs ayrıldı

İSTANBUL, (DHA)- İngilizce dil eğitimi almak isteyen öğrencileri desteklemek için MaltaVista, toplam 300 bin lira değerinde burs vereceğini duyurdu. Bu kapsamda 31 Ocak tarihine kadar toplam 30 kişiye, kişi başı 500 Euro’ya kadar burs sağlanacak.

İngilizce dil eğitimini yurt dışında almak isteyenler pandeminin 2021 yazında etkisini azaltacağını düşünerek dil okulu arayışlarını sürdürüyor. Ancak 2020 yılı boyunca dünyadaki tüm ülkelerin ana gündem maddesi olan koronavirüs pandemisinin özellikle Amerika ve İngiltere’de daha ağır tablolarla seyretmesi, rotaları resmi dili İngilizce olan farklı ülkelere çeviriyor. Öne çıkan ülkelerin başında ise Malta geliyor. İngilizce dil eğitiminde Malta’ya olan talebin nedenlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Malta merkezli eğitim teknolojileri ve danışmanlık şirketi MaltaVista’nın Genel Müdürü Kubilay Güler, “İngilizce dil eğitimi için tercih edilen İrlanda ve Avustralya gibi ülkelerde öğrenci vize kabullerinin hala askıda olması, Amerika’da dil okulu için henüz vize verilmeye başlanmaması, İngiltere’de ise yüksek vaka sayıları nedeniyle karantina uygu-lamalarının devam etmesi öğrenci adaylarını Malta’ya yönlendiriyor” dedi.

MALTA’DAKİ DİL OKULLARI PANDEMİ NEDENİYLE İNDİRİMLİ FİYAT SUNUYOR

Malta’nın, pandemide süreç yönetimi bakımından da Avrupa’nın ön plana çıkan ülkeleri arasında yer aldığına dikkat çeken Güler, “Elbette küçük bir ülke olması ve ülkeye giriş çıkışların tek bir havalimanı üzerinden kontrollü şekilde sağlanması da bu başarıda etkili. Tüm bunların yanında Malta’daki dil okullarının pandemi nedeniyle indirimli fiyatlar sunması da tercih sebeplerinin başında geliyor. MaltaVista olarak bizler de 2021’de dil eğitimini Malta’da almak isteyen öğrencilere 300 bin TL değerinde burs, promosyon ve indirim imkanlarıyla destek veriyoruz” diye konuştu.

BURS İMKANLARI OCAK SONUNA KADAR GEÇERLİ

Malta dil okullarında İngilizce eğitimi almayı planlayan öğrencileri desteklemek için başlattıkları uygulamaları açıklayan Kubilay Güler, “MaltaVista olarak 31 Ocak 2021 tarihine kadar toplam 30 kişiye, kişi başı 500 Euro’ya kadar burs sağlıyoruz. Aynı zamanda 120 kişi kontenjanı bulunan promosyonlarımız kapsamında da program süresi fark etmeksizin tüm öğrencilerimize başvuru öncesinde yapılması gereken seyahat sağlık sigortası ve vize başvuru ücretlerini hediye ediyor, yoğun dönem olarak sayılan Haziran – Eylül eğitim döneminde de fark muafiyeti imkanı tanıyoruz. Malta dil okulla-rına kayıt aşamasında ödenmesi gereken ön kayıt ücretinde de öğrencilerimizin yüzde 50 indirimden faydalanmasını sağlıyoruz. Ek olarak salgın kaynaklı tedirginlik, sağlık endişesi gibi gerekçelerin haklılığına sonsuz inanıyor, programın iptali veya ertelenmesi durumlarında ücret iadesi garantisi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

TEK ZORUNLULUK UÇUŞTAN ÖNCEKİ SON 72 SAAT İÇERİSİNDE YAPILMIŞ PCR TESTİ

Malta’nın dil eğitimi için ülkeye giriş yapmak isteyen öğrencilere yönelik uyguladığı prosedürlere de değinen Güler, “Mart 2020’de Malta’daki okullar hükümet tarafından kapatılmış, hali hazırda Malta’da bulunan öğrencilerimizin programları, herhangi bir kayıp olmadan askıya alınmış ve öğrencilerimizin Türkiye’ye dönüşleri problemsiz şekilde organize edilmişti. Şu an ise dil okullarında yüz yüze eğitim devam ediyor. Aralık 2020’de uygulanmaya başlanan yeni prosedürler kapsamında Türkiye’den Malta için vize alımları sorunsuz ilerlerken, seyahatlerde de tüm yolcular için sadece son 72 saat içerisinde test yaptırılmış olması ve negatif sonucun Malta’ya varışta ilgili yetkililere sunulması zorunlu tutuluyor. İki ülke arasında herhangi bir zorunlu karantina uygulaması bulunmuyor” dedi.