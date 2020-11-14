İngiliz Takımının Ay-Yıldız logosunun arka planı

Değerli okurlar bilmiyorum daha önce duymuşmuydunuz, bir İngiliz takımının logosunda ay-yıldız bulunuyor. Bu takım Portsmouth FC peki bu ay-yıldız nereden geliyor? Bunun öyküsüne gelin hep birlikte bakalım.

Portsmouth FC armasındaki ay-yıldız hakkındaki en yaygın rivayet, takımı 2.Abdülhamit’in kurdurduğu ve armanın bu nedenle ay-yıldız olarak tasarlandığı yönündedir.

Şöyle ki;

”Araştırmacı-Yazar Oktan Keleş, yaptığı açıklamada; Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde İngiltere’nin Osmanlı topraklarında kültürel ve sportif faaliyetleri bahane ederek istihbarat çalışması yaptığını,dönemin padişahı 2. Abdülhamit’in de buna karşılık aynı yöntemle istihbarat çalışmaları için İngiltere’de Portsmouth Kulübü’nü kurdurduğunu ileri sürdü. Osmanlı Devleti’nin aynı dönemde eğitim amacıyla Portsmouth kentine gönderdiği donanma gemisinin de bu olayla bağlantısının olduğunu ileri süren Keleş, dönemin en etkili ulaşım araçlarının gemiler olduğunun altını çizdi.

Adadaki Diğer Ay-Yıldızlı Takım: Drogheda Unıted

İrlanda Premier Ligi’nde mücadele eden Drogheda United takımının ambleminde de ay-yıldız yer alıyor. Bir süre önce Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese, 1847 yılında 1 milyon İrlandalı’nın hayatını kaybettiği Büyük Açlık döneminde Osmanlı Devleti’nin içi gıda dolu 3 gemisini Drogheda limanına gönderdiğini hatırlatarak, “İrlanda halkı bu eşine az rastlanır bonkörlük girişimini asla unutmadı ve bunun sonucunda sizin bayrağınızdaki semboller, bu güzel yıldız ve hilali bölgenin sembolü haline getirdiler. Hatta futbol takımının formalarının üzerinde de bu güzel Türk sembollerini görüyoruz” demişti. ”

Britanya’daki büyük kıtlık zamanında Osmanlı’dan giden yardım gemilerinin bu iki takımın armasındaki ay-yıldız figürünün oluşmasında etkili olduğu söyleniyor. Bir diğer rivayetse çok daha enteresan; Sherlock Holmes hayranı olan Abdülhamit, Sherlock Holmes romanlarının tercümesi için özel bir ekip kurdurmuş. Hatta bu serinin yazarı Conan Doyle ‘un Abdülhamit tarafından davet edilip kendisine madalyon verildiği söylense de, bu kanıtlanmamış ama Portsmouth şehrinin futbol takımının kurucusu ve oyuncusu Sherlock Holmes romanlarının yazarı olan Conan Doyle, takımın resmi armasını çizmekle görevlendirildiğinde, Doyle bu armayı o döneme kadar İngiltere’de hiç görülmemiş biçimde sarı bir ay-yıldız çizmiş ve bu şekil günümüze kadar ulaşmış..