Ana Sayfa Dış Haberler İngiliz parlamentosundan flaş ‘Brexit’ kararı İngiliz parlamentosundan flaş 'Brexit' kararı Dış Haberler İngiliz parlamentosundan flaş ‘Brexit’ kararı YazarEditör -30 Ocak 2019 50 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print İngiliz parlamentosu, anlaşmasız Brexit’in engellenmesine dair verilen teklifi kabul etti. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Dış Haberler Sarhoş yolcu Antalya uçağını birbirine kattı Dış Haberler Maduro: Öldürülmem için mafyaya emir verildi Dış Haberler Kosova’da uyuşturucu kullanım yaşı 12’ye düştüFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. HAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraparçalı bulutlu enter location 9 ° C 9 ° 9 ° 77 % 4.1kmh 75 % Çar 10 ° Per 7 ° Cum 3 ° Cts 5 ° Paz 7 ° @sonsozgazete5.033 TakipçilerTakip Et