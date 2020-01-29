İNGİLİZLERİN 13 Nisan 1919’da Kars’ı işgal etmelerini tepki gösteren Oltu İslam Terakki Komitesi’nini bağımsızlığını ilan ederek Oltu Şura Hükümeti’ni kurmasının belgeseli çekiliyor. Bardız Yaylası’ndan, Olur ilçesi ve Tavusker Allahuekber Dağları, Göle’nin Karınca düzü, Tetirkos Yaylası, Kanlı Dağı’nın Artvin hududuna kadar olan bölgede bağımsızlığını ilan eden Şura Hükümeti’nin belgeseli için 15 Ocak’ta çekimlere başlandı. 30 atlının yer aldığı çekimler, 31 Ocak’ta sona erecek.

Oltu Kaymakamlığı ile TRT iş birliğiyle yapılacak belgesel çekimleri Topkaynak Mahallesi’nde ‘Oltu İslam Şûra Hükûmeti Belgeseli’ çekimleri başladı. Yönetmen Hilal Yumuk, yönetmen yardımcısı Murat Özer, kameramanlar Cihangir Aydoğan, Hüseyin Er, Işıkçı Serhat Çakır ve Sesçi Serkan Bilgili ve otuz kişilik bir ekiple start alan çekimlere tarihi anlar bir bir anlatılacak.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, “Oltu Şura Hükümetinin kuruluşundaki büyüklerimiz atalarımız önemli görevler almıştır. TRT Genel Müdürlüğümüzün ekibi bunu dile getirmek suretiyle karınca kararınca belgesel çalışmalarına devam ediyorlar. Biz çok sevinçliyiz çünkü Şura Hükümetimizin Hatay’da Kurulan hükümetten hiçbir farkı yok” dedi.

Taşçı, belgeselden sonra TBMM’ye müracaat ederek Oltu Şura Hükümetinin nişanını alacaklarını ifade etti.

‘OLTU HALKI ÇEKİMLERİ BÜYÜK BİR MERAKLA TAKİP EDİYOR’

Proje koordinatörü edebiyat öğretmeni Temel Vural, “Oltu Şura Hükümeti ile ilgili bir belgesel yapılması hususundaki taleplerimizi anlattığımız bir proje hazırladık. Bu projemizi TRT Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerine gönderdik. Çok kısa bir süre içerisinde değerlendirildi ve projemiz uygulanmaya değer bulundu. Oltu halkı çekimleri süren belgeseli büyük bir merakla takip ediyor. Bu vesile ile Oltu’muzun yakın tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti açısından son derece önemli olan bu tarihi olayın belgeselinin yapılmış olmasından dolayı bu konunda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Belgesel Yapımcısı Hilal Yumuk ise çekimlerde yaşadıkları en büyük zorluğun döneme ait film, fotoğraf ve belgelerin çok az olmasından kaynaklandığını belirtti. Yumuk, “Bu olayın kahramanlarından Yasın Haşimoğlu’nun anılarından yola çıkarak tarihi anlatmaya çalıştık. Prof.Dr. Erdal Aydoğdu hocamla yaptığımız bir çalışma sonucu ve Bülent Tokgöz’ün de metin yazarlığı ile birlikte bir senaryo oluşturduk. Anılarla yola çıkarak canlandırmalarla bu tarihi belgesel imza atmak istedik” dedi.

Yumuk, yöre halkından 30 atlının da katıldığı belgesel çekimlerinin 31 Ocak’ta sona ereceğini bildirdi.

OLTU ŞURA HÜKÜMETİ

Oltu, 1877- 1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Ayastefanos Antlaşması’na göre savaş tazminatı olarak Rusya’ya bırakıldı. Antlaşmadan sonra bölgedeki Rus işgali 40 yıl sürdü. İşgal, 25 Mart 1918’de Türk ordusunun Oltu’ya girmesiyle son buldu. Ancak 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesindeki bazı maddeler Oltu’nun yeniden işgali anlamına geliyordu. Oltu halkı, bu şartları kabul etmeyerek yeniden örgütlenmeye başladı. ‘Oltu İslam Komitesi’ tarafından 25 Mayıs 1919’da Yusuf Ziya Bey başkanlığında ‘Oltu Şûra Hükümeti’ kuruldu. Oltu ve çevresini bir yıl kadar başarı ile yöneten ‘Oltu Şûra Hükûmeti’ Mart 1920’de anavatana katılma kararı aldı. TBMM, 17 Mayıs 1920’de Oltu’nun anavatana katılma talebini kabul etti.

