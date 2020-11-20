Hasan YILDIRIM-Özgür EREN / İSTANBUL(DHA) 20 Kasım 2003’te İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nu hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler, saldırının 17’inci yıldönümünde başkonsolosluk binasında düzenlenen törenle anıldı. İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ve beraberindekiler, saldırının gerçekleştirildiği yere saat 10.55’te “Unutmayacağız” yazılı çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan başkonsolos daha sonra konsolosluğa geri döndü.
(FOTOĞRAF)
İngiliz Başkonsolosluğu’nda terör saldırısında ölenler anıldı
Hasan YILDIRIM-Özgür EREN / İSTANBUL(DHA) 20 Kasım 2003’te İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nu hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler, saldırının 17’inci yıldönümünde başkonsolosluk binasında düzenlenen törenle anıldı. İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ve beraberindekiler, saldırının gerçekleştirildiği yere saat 10.55’te “Unutmayacağız” yazılı çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan başkonsolos daha sonra konsolosluğa geri döndü.