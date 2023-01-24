İngiliz akademisyenler: Gizemli tablo Rafael’e ait olabilir

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İNGİLTERE, (DHA) – İngiliz akademisyenler, bilinmeyen bir sanatçıya ait olan Brecy Tondo adlı tablo ile Rafael’in bir eserini incelediklerini ve Tondo’nun yüksek ihtimalle Rafael’e ait olabileceğini duyurdu. İncelemede yapay zekalı yüz tanıma teknolojisi kullanıldı.

İngiltere merkezli Nottingham ve Bradford Üniversitesi’nden akademisyenler, Brecy Tondo adlı tablodaki iki yüzü, yapay zekalı yüz tanıma teknolojisiyle Rafael’in Sistine Madonna eserindeki yüzlerle karşılaştırdı. Yapılan inceleme sonuçlarını dün bir basın açıklamasıyla duyuran akademisyenler, iki eserdeki yüzlerin aynı olduğunu vurgulayarak “Bu, iki tablonun aynı sanatçı tarafından yapılmış olma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına gelir” açıklamasını yaptı.

Brecy Tondo üzerinde pigment analizi de yapan akademisyenler, “Tablonun özelliklerinin tipik Rönesans çalışmalarına özgü olduğu ve bu nedenle daha sonraki (bir zamanda yapılan) kopya olma ihtimalinin çok düşük olduğu düşünülmektedir” dedi.

İNSAN GÖZÜNDEN DAHA İYİ

Basın açıklamasında yapay zekalı yüz tanıma teknolojisinin Bradford Üniversitesi’nden Profesör Hassan Ugail tarafından geliştirildiği belirtilip “(Yüz tanıma teknolojisi) verileri birden çok filtreden geçirmek için derin sinir ağı (DNN) denilen şeyi kullanır. DNN’ler, görüntülerdeki ve videodaki kalıpları insan gözünden çok daha yüksek doğrulukla tanımlayabilir” denildi. İki tablodaki Madonnaların yüzündeki benzerlik yüzde 97 iken bebeklerin yüz karşılaştırması yüzde 86 sonuç verdi. Akademisyenler, yüzde 75’in üzerindeki benzerliklerin ‘aynı kabul edildiğini’ vurguladı.

RAFAEL KİMDİR?

Raffaello Sanzio (1483-1520) kısaca Rafael, Rönesans’ın usta ressamı ve mimari olarak bilinmektedir. Madonna tasvirleriyle ünlenen Rafael’in Vatikan’da çok sayıda eserleri bulunmaktır. Rafael, Michelangelo ve Loenardo da Vinci ile dönemin ‘Büyük Üstatları’ olarak adlandırılır.

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