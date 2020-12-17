İnek otomobile çarptı

Türkay ARKADAŞ/BABADAĞ, (Denizli), (DHA)- DENİZLİ’nin Babadağ ilçesinde, sokakta koşan inek, otomobile çarptı. İnek yara almazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Babadağ ilçesi kırsal Kelleci Mahallesi’nde, 12 Aralık’ta yaşanan kazada, Galip Kaya’nın kullandığı otomobile, sokaktan koşarak çıkan inek çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayı, inek yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İneğin meraya doğru koşarak gittiği sırada yaşanan kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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