TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor’da teknik direktörü Fatih Akyel, teknik heyet ve futbolcular, Kas Erimesi (DMD) hastalığına dikkat çekmek için gerçekleştirilen, “Bir Mum Yak Bin Umut Olsun” etkinliğe kliple destek oldu.

Hafta sonu sahasında ağırlayacakları Gümüşhanespor maçı hazırlıklarını sürdüren Bordo beyazlılar, idman sonrası Kas Erimesi (DMD) hastalığına dikkat çekti.

“Bir Mum Yak Bin Umut Olsun” kampanyası için çekilen klipte teknik direktör Fatih Akyel, yardımcı antrenör Recep Yazıcı ile futbolcular, ellerine aldıkları mumları yakarak, DMD hastalığı hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladı.