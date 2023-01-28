İnegölspor-Anagold Erzincanspor: 1-1

- Reklam -

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

HAKEMLER: Erdem Demirtaş, Mehmet Kuru, Şükrü Çavcı

STAT: İnegöl İlçe

İNEGÖLSPOR: Gökhan Civelek, Metincan Cici (Dk. 78 Bahadır Taşdelen), Sefa Durmuş, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Erman Bulucu, Alperen Pak (Dk. 78 Hakan Demirci), Uğur Utlu (Dk. 90+3 Furkan Özyapı), Hamza Özdemir (Dk. 83 Yusuf Ziya Gümüş), Ali Akkuş, Ömer Faruk Ermeç

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Hayrullah Mert Akyüz, Muhammed Samed Karakoç, Sinan Akaydin (Dk. 46 Şahin Fıstıkcı), İbrahim Can Köse, Mete Sevinç (Dk. 19 Yunus Emre Çakır), Maksut Taşkıran (Dk. 72 Burak Aydın), İlker Günaslan (Dk. 72 Ali Yavuz Kol), Sefa Narin, Ömer Esenkaya, Yücel Candemir (Dk. 55 Canberk Dilaver) Enes Yılmaz

SARI KARTLAR: Hamza Özdemir, Metincan Cici, Uğur Utlu (İnegölspor) Ali Yavuz Kol,Ömer Esenkaya (Erzincanspor)

GOLLER: Dk. 46 Metican Cici (İnegölspor) Dk. 82 Burak Aydın (Erzincanspor)

- Reklam -

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden İnegölspor, ligin 22. haftasında sahasına ağırladığı Anagold 24 Erzincanspor ile 1-1 berabere kaldı.

46’ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Metincan’ın vuruşu ağlarla buluştu.1-0

82’nci dakikada gelişen Erzincanspor atağında kaleciden dönen topla buluşan Burak takımının beraberlik golünü kaydetti. 1-1

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)