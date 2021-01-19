İnegöl’de sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA’nın İnegöl ilçesinde sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü yolda, Adnan Kaya’nın (34) kullandığı 10 E 4158 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Mesut Şen (42) yönetimindeki 16 BJL 40 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif yaralanan Adnan Kaya, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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