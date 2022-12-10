İnegöl’de refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjdeki demirlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

​Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolu üzeri meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Batuhan Kılıç (22) yönetimindeki 16 CED 35 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp, koruma demirlerine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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