İnegöl’de mobilya imalathanesinde yangın

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi 9’uncu Mobilya Sokak’ta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin 2’nci katındaki koltuk döşemehanesinde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, atölyeyi boşaltırken, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)
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