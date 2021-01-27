İnegöl’de fırtına seraları yıktı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) – BURSA’nın İnegöl ilçesinde sağanak ve fırtına, sebze seralarını vurdu. 2 dönümlük arazi üzerine kurulan seralar, kullanılamaz hale geldi.

İnegöl ilçesine bağlı Kıran Mahallesi’nde dün etkili olan sağanak ve fırtına, 2 dönümlük tarım arazisi üzerindeki kurulu seraların 1400 metrekaresini yıkıp, ürünlere zarar verdi.

Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, seraların çatılarını yıkıp, kaplamaları parçaladı.

Fırtınanın seralarda açtığı hasarın 60 bin TL olduğu öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta aynı bölgede hava sıcaklığının -20 dereceye kadar düşmesi nedeni ile birçok sebze ve meyve donmuştu.

(FOTOĞRAFLI)