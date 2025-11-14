Yangın, saat 21.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın, bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)