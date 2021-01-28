İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın babası hayatını kaybetti

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA’nın İnegöl ilçesi Belediye Başkanı Alper Taban’ın babası Ahmet Taban (75) hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesi, Yeni Mahalle’deki evinde akşam saatlerinde fenalaşan Ahmet Taban, sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Taban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Alper Taban ise, babasının ölüm haberini alarak habtaneye gitti. Taban’ın cenazesi, morga kaldırıldı.

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