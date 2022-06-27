İnebolu’da çay taştı, köprüler çöktü; ‘Üst katlara çıkın’ uyarısı yapıldı (5)

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5 BAKAN, SEL BÖLGESİNE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyle 5 bakan selden etkilenen bölgelere hareket ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu’ya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sinop’a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük’e, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak’a gidiyor.

SEL SULARI KÖPRÜYÜ YIKTI

Cide’ye bağlı Gündoğan Köyü’nün içinden geçen Fakaz Çayı’nın su seviyesi de yağışın etkisiyle yükseldi. Gündoğan Köyü’nde Fakaz Çayı’nın üstünde bulunan köprü ise sel sularının etkisiyle yıkıldı. Yıkılma anı, seli görüntüleyen köy sakinlerinin telefonu ile kaydedildi. (DHA)

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA)

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