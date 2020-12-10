İnebolu’da 2 katlı ev, alev alev yandı

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde Şerife Arslan ait 2 katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İnebolu ve Abana Belediyesi itfaiye ekipleri, evi tamamen saran yangına müdahale etti. Şerife Arslan ve ailesi, evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlerken, yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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