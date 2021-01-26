İnce’nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya’dan/ Ek fotoğraf

DENİZ DİBİNDEKİ ARAMALARA ARA VERİLDİ Muğla'nın Datça ilçesinde, alabora olan teknedeki 5 kişiden, kuvvetli lodosun neden olduğu dalgalarla suda kaybolan Yankı Kocabaş'ı deniz dibindeki arama-kurtarma...