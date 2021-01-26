İnce’nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya’dan/ Ek fotoğraf

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği...