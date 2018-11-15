Muharrem İnce CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilecek mi?

Hayır

Gürsel Tekin CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilecek mi?

Evet



Binali Yıldırım AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilecek mi?

Evet

Ahmet Özal MHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilecek mi?

Olabilir

Mansur Yavaş CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilecek mi?

Hayır

Bülent Kuşoğlu CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilecek mi?

Evet

Mansur Yavaş İYİ Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilecek mi?

Evet

Mansur Yavaş AKP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmek istiyor mu?

Evet

Mehmet Özhaseki AKP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilecek mi?

Hayır

Melih Gökçek AKP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilecek mi?

Olabilir

Atila Sertel CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilecek mi?

Evet

Nasıl buldunuz bu sorularımı ve yanıtlarımı?

Şimdi bu yazdığım soru ve yanıtları siyasi kulislerdeki gelişmelere dayanarak sizlere yorumlayayım.

CHP kaynaklarından aldığım bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı sonrası Muharrem İnce’nin gösterdiği tutumdan çok rahatsız oldu.

Buna rağmen gerek CHP İstanbul teşkilatında gerekse parti tabanında Muharrem İnce’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmaması konusunda eğilim yoklaması yaptı.

24 Haziran sonrası CHP’nin kurumsal imajına, Genel Başkan’ın saygınlığına olumsuz etkileri ve İstanbul’da bugüne kadar hiçbir çalışma başlatmaması gerekçeleri ile Muharrem İnce’nin İstanbul’dan aday gösterilmemesinin doğru olacağı görüşü ortaya çıktı.

Öte yandan aylar değil yıllardır İstanbul’da neredeyse sokak sokak gezen ve çok aktif çalışma içerisinde olan Gürsel Tekin’in CHP’nin adayı olması için İstanbul il ve ilçe teşkilatlarında yapılan eğilim yoklamalarında da önde çıkması ibreyi Tekin’den yöne çevirdi.

AKP’nin İstanbul adayı Eski Başbakan Meclis Başkanı Binali Yıldırım olurken MHP’nin bir sürpriz adayının Ahmet Özal olacağını söyleyeyim.



ANKARA GÜZEL ANKARA

“Rozetsiz Başkan adayı” olmak isteyen ve CHP, İYİ Parti, Saadet ve HDP’nin “çatı adayı” olmayı öneren Mansur Yavaş’a CHP’lilerden, “O zaman bağımsız aday olarak seçime girsin” şeklinde müthiş bir tepki oluştu.

Gerek Kılıçdaroğlu’na gerek CHP milletvekillerine gerekse CHP Genel merkezine tepki yağmuru fırtınaya dönüştü eski defterler açıldı.

Mansur Yavaş’ın 2014 yerel seçim sonrası CHP’den bir tanesi hariç Belediye Meclis’i üyeleri ile istifa etmesi de gündeme getirildi.

Bu gelişmeler üzerine söyleyeyim ki Mansur Yavaş CHP’den bugün itibarı ile aday gösterilmeyecek.

Bu gelişme tabii Yavaş’ı İYİ Parti’ye yöneltti ama bir son dakika gelişmesini daha sizinle paylaşayım.

Yavaş’a çok yakın iki isim AKP ile Mansur Yavaş’ın AKP’den aday gösterilmesi için temastalar.

CHP’nin Ankara adayı için Bülent Kuşoğlu adında uzlaşma olduğu ve ilçe teşkilatlarında yapılan eğilim yoklamalarında adının birinci sıraya çıktığını sizlerle paylaşayım.

KP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki yerine temayül yoklamalarında Süleyman Soylu adının öne çıktığı görülüyor ki Melih Gökçek alternatifi de gündemde yer tutuyor.

İZMİR’İN DAĞLARINDA

ÇİÇEKLER AÇAR

Gazeteci meslektaşım Atila Sertel’in İzmir ve ilçelerinde ne kadar çok sevildiğini bu yaz tatilimde açık ve net bir şekilde gördüm. 24 Saat 365 gün cep telefonu açık olan ve sadece CHP’li değil her partiden İzmirlilerin sorunlarına koşturan Sertel eğilim yoklamalarında da ilk sıralarda yer alıyor.

AKP, MHP, Saadet ve İYİ Parti’nin İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanma şansı yok denecek kadar az olduğu için aday olmak isteyen popüler isim şu ana kadar çıkmadı.

Şunu da vurgulamak isterim ki bu yazdıklarım an itibari ile geçerli gelişmelerdir. Siyasette 24 saat sonra ne olacağını ne biz gazeteciler biliriz ne de açık söyleyeyim siyasetçiler bilir.

Değerli okurlarım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifa ettirdiği 23,5 yıllık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüşmesini dün yazdım ki inanın Türkiye’nin her yerinden çok yoğun şekilde telefon, SMS, Whatsapp ve e-mail aldım.

Gösterdiğiniz teveccühe çok teşekkür ederim.