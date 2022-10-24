İNCE MEMED SENFONİSİ ÇANKAYALILARI BÜYÜLEDİ

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Çankaya Belediyesinin Ekim ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen bağlama ustası Erdal Akkaya ve Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası konseri, Çankayalılara müzik dolu bir gece yaşattılar.

Çankaya Belediyesi, ekim ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında bağlama ustası Erdal Akkaya ile Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası’nı konuk etti. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte, Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası’na bağlamasıyla eşlik eden Erdal Akkaya Çankayalılara müzik dolu bir gece yaşattı.

Edebiyatın büyük ustası Yaşar Kemal’in ölümsüz eserinden uyarlanan “İnce Memed Senfonisi”ni yorumlayan Akkaya ve Orkestra’ya Ekrem Tamer de anlatıcı olarak eşlik etti. Senfonide “Üryan Geldim Üryan Geldim”, “Kapıya Oturmuş Kurar Araba”, “De Leylim”, “Dolanı Dolanı Gelir Ölüm Yavaşça”, “İnce Memed Destanı”, “Köroğlu Koçaklaması”, “Haydar Haydar”, “Ya Hızır Semahı” ve “İki Yaka” gibi eserler seslendirildi.

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Salonu dolduran çok sayıda müzikseverin keyifle dinlediği senfoni ile adeta müzik ziyafeti çeken bağlama ustası Erdal Akkaya ve Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası izleyicilerden büyük alkış aldı.