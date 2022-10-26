İnce: Kimyasal silah, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde yok

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Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)- MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Biri çıkıyor ‘Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı’ diyor. Terbiyesize bak terbiyesize. Kimyasal silah, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış” dedi.

Balıkesir’e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddelerinde vatandaşları selamlayıp, sohbet etti. Bahçelievler Mahallesi’nde vatandaşlara seslenen İnce, “CHP’deki eski dostlarıma sesleniyorum. Siz benim kardeşimsiniz. Sizinle yıllarca birlikte mücadele ettik ama büyük oyunu görün. Ben ayrıldım. Siz de büyük oyunu görün. Büyük oyun ne? Kılıçdaroğlu partide sıkıştı. Diyelim ki, Muharrem İnce genel başkan adayı. Hemen Kılıçdaroğlu’nun önüne bir mermi koyuyorlar, yumruk atıyorlar. Bir fezleke gönderiyorlar. Hemen parti, ‘genel başkanımızı yedirmeyiz, sahip çıkacağız. İyi sahip çıkalım’ diye Kılıçdaroğlu’nun etrafına gidiyor. Al senin olsun. Tepe tepe kullan” dedi.

‘ERDOĞAN’IN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR’

Kılıçdaroğlu’nu başörtüsü açıklaması nedeniyle eleştiren İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erdoğan sıkışınca ne oluyor? Bak herkes pahalılığı konuşuyor. Erdoğan sıkışmış, gidecek, yıkılacak artık. Kılıçdaroğlu çıkıyor, ‘başörtüsü’ diyor. Ne yapıyor? Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürüyor. Erdoğan diyor ki; ‘Oh be Kılıçdaroğlu, rahatladım. Doğalgaz unutuldu, elektrik unutuldu, gübre unutuldu, mazot unutuldu, ilaç unutuldu, okul unutuldu, kira unutuldu.’ Ne yapacakmış? Başörtüsüyle ilgili kanun getirecekmiş. Ya herkes takar, takıyor zaten. Dört yaşındaki çocuklara bile taktılar. Kapandı bu konu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan; Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan gayet memnun. Mutlu mesut yaşıyorlar.”

‘PKK’YA YAĞCILIK YAPIYOR’

İnce, “Biri çıkıyor ‘Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı’ diyor. Terbiyesize bak terbiyesize. Kimyasal silah, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış. PKK’ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk’ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu durumdan ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım zaten. Onun için ayrıldım.” dedi.

‘AYDA BİR TOPLANIYORLAR, ÇEYREK ALTIN GÖTÜRÜYORLAR’

6’lı masa ile ilgili de açıklamalarda bulunan İnce, “20 yıldır sorunları çözemeyen Erdoğan, şimdi ‘Ben sorunlarınızı çözeceğim’ diyor. Öbür tarafa geçiyorum, muhalefete. Kılıçdaroğlu da diyor ki; ‘O çözemez. Ben çözerim.’ Kimle birlikte çözersin? ‘Erdoğan’ın eskileriyle birlikte çözerim. Babacan’ı alırım. Davutoğlu’nu alırım. Ben çözerim’ diyor. Onlarla çözseydi Erdoğan çözerdi zaten. Suriyelileri Davutoğlu’yla mı çözeceksin? Ekonomiyi Babacan ile mi çözeceksin? 20 senenin, 13 senesi ekonomiyi Babacan yönetti. O özelleştirmeler yapılırken Babacan Bakan değil miydi? Devlet Planlama Teşkilatı kapatılırken altında kimin imzası var? Şimdi bir araya gelmişler. Altılı masa. Ayda bir toplanıyorlar. Çeyrek altın götürüyorlar. Kısır yapıyorlar, yaşları olduğu için pek kebap yiyemezler. Zeytinyağlı yiyorlar herhalde.” diye konuştu. (DHA)

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