İNCE: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmalı

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Bir siyasi partinin genel başkanı cumhurbaşkanlığına aday olmuyorsa o siyasi parti genel başkanlığını bırakmalıdır. Kılıçdaroğlu aday olmalıdır, olmuyorsa aday yapacağı kişiyi de siyasi partinin genel başkanlık koltuğuna oturtmalıdır” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Parti kurmayları ülke siyasetinde son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi. İnce, ülke gündeminde olan seçim tarihi ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu. Aynı zamanda Muharrem İnce, seçim güvenliği içinde altılı masaya da 26’lı bir masa kurun diye çağrıda bulundu.

ALİ BARAN FAYIK / ANKARA

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Türkiye’de pek çok şeyin adı değişti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “107 gün sonra seçim var. Artık kronometre çalışıyor. Yani seçim kararı nasıl alınacak? Çok net: ya cumhurbaşkanı seçime götürecek ya da 360 milletvekili bulunacak. 2017’de sayın Erdoğan Meclisi fesih etme yetkim yok demişti. Şimdi değişti. Türkiye’de pek çok şeyin adı değişti. Zam yok, güncelleme var. Erken seçim yok, seçim tarihinin güncellenmesi var. Saray yok , külliye var. Başarısızlık yok, dış güçler var. Ekonomide küçülme yok, eksi büyüme var. İstifa yok, af talebinde bulunma var. Bunlar son dönemde Türkiye’nin yeni kelimeleri” diye konuştu.

Türkiye bir şans devleti olamaz

İnce,” 10 Mart’ta kararnameye yayımlayacağım dedi. 14 Mayıs’ta da seçim var. Ortada anayasal bir tartışma var. Dün akşam altılı masanın da bu tartışmaya dahil olması, itiraz etmesi bizi memnun etti. Dün akşama kadar hiç konuştukları yoktu. Mağdur etmek istemiyoruz, onun için buyursun aday olsun, yarışalım nasıl olsa yeneceğiz, diyorlardı. Dün ilk kez bildirilerinde bu konuya değindiler. Türkiye bir şans devleti olamaz. Ekonomi kötü nasıl olsa yenilecek, onu mağdur etmeyelim. Böyle siyaset olmaz, bu doğru değil. Normlar Hiyerarşisi diye bir şey var: en üste anayasa var, anayasanın altında usulüne uygun yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler var, kanunlar var, yönetmelikler var, Cumhurbaşkanı Kararnameleri var. Önce anayasaya uygun mu, değil mi diye bakacaksınız. Ne diyor Meclis Başkanı Şentop: Komisyon raporunda ben yazmışım diyor. Komisyon raporu, zurnanın son deliği. Komisyon raporunda yazıyor olmak, sorunu çözmez. Erdoğan 2014’te seçilmiş, 2018’de seçilmiş. 2017’deki referandumda bir kişi iki defa cumhurbaşkanı seçilir. Meclis erken seçim kararı alırsa üçüncüye seçilebilir. Anayasa 101, anayasa 116 bir istisna getirmiş: Meclis erken seçim kararı alırsa üçüncüye aday olabilir diyor. Bir kural vardır ya da yoktur. Kişiye göre veya duruma göre, doların yüksekliğine göre, nasıl olsa yenilecek mantığı ile mağdur etmeyelim. Böyle bir şey olmaz. Erdoğan hep mağduru zaten. Erdoğan 20 senedir mağdur. Bu da bitmez. Anayasayı kendimize göre uyduramayız” şeklinde konuştu.

“Aday olamaz”

Sözlerine devam eden İnce, 2007 ve 2012’deki anayasa değişiklerine yönelik şunları söyledi: “2007’de Cumhurbaşkanlığına Abdullah Gül seçildi. 19 Ocak 2012’de bir değişiklik yapıldı. Sırf Abdullah Gül’ün yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine engellemek için değişiklik yapıldı ve dendi ki: ‘Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır ve ikinciye seçilemez’ diye kanun çıkarıldı. En ufak bir açık kalmasın diye 2012 de yedi yıl dediler. Özel hüküm konuldu. Şimdi buradaki 2017’deki değişiklikle de hüküm konulmalıydı. Söylenmeliydi ki: 2014’teki seçim farklı. O zamanki cumhurbaşkanının yetkileri farklıydı, niteliği farklıydı. 2014 farklıydı diye hüküm koymalıydılar. Şimdi de ‘biz böyle bir hüküm koymadık ama siz anlayın’ deniliyor. Bu doğru değil, aday olamaz. Mağdur ediliyor, partisinin oyu artarmış, beni ilgilendirmiyor. Bir siyaset insanı olarak anayasaya uygun mu, değil mi diye bakarım. 2017’de değişiklik yapılırken şöyle söylenmesi lazımdı: bu yeni bir durum, 2014 bunun içerisine dahil edilemez. Bu sayılmaz, 2018’den itibaren diye bir ibare koyulmalıydı.”

“YSK ve Anayasa Mahkemesi’ne ben de güvenmiyorum”

Muhalefetin düne kadar sesini çıkarmadığını ifade eden Muharrem İnce, önümüzdeki seçimlere yönelik şu değerlendirmeyi yaptı: “Nasıl olsa biz kazanacağız diye anayasa çiğnenirse çiğnensin ama gelen tepkiler üzerine dün ilk kez bu konuda aykırı bir ses çıkardılar. Bu keyfiliktir, hukuk devletinden kaçmaktır. Bu durum Türkiye’yi bir şans devleti yapmaktır. Burada eğer aday olursa; 2028’de yeniden aday olur. Meclis erken seçime girerse 2028’de bir daha aday olur. Aday olur veya olmaz o ayrı bir konu. Kazanır, kazanmaz veya şansı azdır, çoktur onu bilemem, o sonraki iş. Önemli olan kurallardır. Anayasayı 2017’de değiştirirken bu özel hükmü koymuş olsalardı, bir itirazım yoktu. Bu kuralsız bir toplum olmak demektir. Çağdaş devlet olmaktan uzaklaşmak demektir. ‘Anayasaya aykırı ama YSK kabul eder’ demek. Bu teslim olmak demektir. ‘Biz YSK’ya güvenmiyoruz, onun içinde itiraz etmiyoruz’. O zaman Anayasa Mahkemesi’ne neden müracaat ediyorsunuz? Çıkarılan herhangi bir yasanın itirazı için anayasa mahkemesine gidiyorsunuz. Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesi var: 12’sini cumhurbaşkanı seçiyor, kalan üç kişiyi de meclis seçiyor. Mecliste de çoğunluğu olduğuna göre onu da cumhurbaşkanı seçiyor, demektir. Anayasa Mahkemesi üyelerinin 15’ini de cumhurbaşkanı seçtiğine göre neden Anayasa Mahkemesi’ne gidiyorsunuz? YSK’ya sen güveniyor musun? Hayır, ben de güvenmiyorum. Anayasa Mahkemesi’ne güveniyor musun? Hayır, ben de güvenmiyorum. Güvenip, güvenmemek başka bir şey, anayasal bir müracaat etmek başka bir şey.”

“Erdoğan her şeyi belirledi”

İnce, “Erdoğan, seçimin tarihini belirledi. Komedi zaten burada başlıyor. Kuralları o belirledi, tarihi de o belirledi. Yani ittifakların yapısının nasıl olacağını o belirledi. Barajın kaç olacağını o belirledi. Seçimde cumhurbaşkanının devlet imkanlarının kullanılmasına o karar verdi. Tarihi de belirledi. Fakat ortada komik bir durum var: Yeter! Söz milletindir. Demokrat partinin 1950’ler de iktidara karşı söylediği bir sözdür. Ak Parti bunu söylüyorken Demokrat Parti ‘de İsmet İnönü’ye laf söylüyor. Bunu kim çözebilir bilmiyorum ama ben çözemedim. Demokrat Parti ile CHP aynı ittifak içerisinde, Demokrat Parti’nin genel başkanı İsmet İnönü’ye laf ediyor, Erdoğan ‘Yeter! Söz milletindir’ diyor. Ben bu durumu çözemedim. Ben bu denklemi çözemedim. Her şey birbirine karışmış ve kimin nerede olduğu belli değil” diye vurgu yaptı.

“Milletin tenceresi kaynamıyor”

Seçimi kazanmak için Erdoğan’ın her türlü yola başvuracağının altını çizen Muharrem İnce, “Yani kaybetme ihtimali bile EYT’yi çözdürüyor. Ehliyetler geri geliyor, 10 bin oya ihtiyaç var. 5 bin oy şuradan 10 bin oy buradan gibi bir hesap 20 yıl boyunca hiçbir zaman yapılmamıştı. Bir kanun çıkarıp buranın oyuna da aday olalım diye hesaplar yapılıyor, ben böyle düşünüyorum. Ama kaybedecek bir iktidarı hiçbir seçim kanunu kurtaramaz. Seçimi kazanmak için akıldışı yöntemlere başvuruyorlar. Marketlere baskı yapıyorlar, üreticileri baskı yapıyorlar, bankalara baskı yapıyorlar, tekstil sektörüne baskı yapıyorlar, mobilya sektörüne baskı yapıyorlar. Bunun bedeli seçimden sonra çok ağır olacak. 2018’de söylemişiz: yorgun Erdoğan kazanırsa dolar 10 TL olur demiştik. O zaman bir gazete manşet atmıştı: Muharrem İnce’yi MİT sorgulasın. O bunları nereden biliyor diye. Ben de müneccim değilim. Göstergelere bakıyorum, yapılan işlere bakıyorum. Şimdi de söylüyorum: dolar seçimden sonra 35 TL olacak. Hiç kaçarı yok çünkü yöntemler, akıl dışı yöntemler. Günü kurtarma yöntemleri. Dünyada enflasyon yüzde 10, biz de TÜİK’e göre yüzde 65. Dünyada gerilemeye başladı. Konut fiyatı artışında bir dünya rekoru kırıyoruz. Türkiye birinci sırada. Konut fiyatı artışında yüzde 189, ikinci sırada ise Estonya var, yüzde 27. Yani birinci ile ikincinin farkına bakar mısınız? Üflesen yıkılacak bir iktidar var. Böyle bir iktidar varken muhalefet umut olamıyor. Neden olamıyor? Çünkü çözülmüş bir sorunu tekrar gündeme getirecek kadar ve çözmek için yola çıkan bir muhalefet var. Milletin tenceresi kaynamıyor, herkes geçim sıkıntısı içerisinde, çözülmüştür türban sorununu çözmek isteyen ve ben burada yasal bir değişiklik istiyorum diyen ve bunun karşılığında konuyu gol atmak olarak gören anayasa değişikliği isteyen bir cumhurbaşkanı var” diye eleştirdi.

“200 bin sandığı nasıl koruyacağız?”

İnce, “Bu umutsuzluk ortasında, bu kötü gidişin ortasında biz milletimize Memleket Partisi olarak bir seçenek sunuyoruz. Altılı masaya bir kez daha sesleniyoruz: biz sizin cumhurbaşkanı adayınızın kim olacağı ile ilgilenmiyoruz. Kimi istiyorsanız onu yapabilirsiniz ama seçimden önce açıklayın, seçim sonrasına bırakmayın. 51 günde kötü bir kampanya yürütmüş birisi olarak söylüyorum: 51 gün yetmiyor. 13 tane vilayete gidemedim. Ama kimi istiyorsanız onu yapın. Biz üyelerimizle birlikte adayımızı seçeceğiz. Ama bir şey söylüyorum: altılı değil, yirmi altılı bir masa kurun. İki şey için: birincisi seçmen listelerini bir tarayalım. Hep birlikte, biz de yardımcı olmak istiyoruz. Tek başınıza yapabilir misiniz? Hayır yapamayız. 81 vilayetin, 930 ilçenin tümünde örgütlü değiliz. Biz yeni kurulmuş bir partiyiz. Hazine yardımımız yok, belediyemiz yok ama biz katkı sağlarız. 62 milyon seçmeni bir inceleyelim. Sahte seçmen var mı, ölü var mı, mükerrer var mı? Bu konuda bir masa kuralım. İkincisi ise yaklaşık 200 bin sandığı nasıl koruyacağımızı yirmi altılı bir masa kurup, kim katkı sağlamak istiyorsa seçim sandıklarını kontrol altına alalım. Hiçbir açıklamalarına inanmıyorum. YSK’dan daha iyi örgütlenmişler, bu sefer yapmışlar da bunlara hiç inanmıyorum. 2018’de de bana öyle dediler. ‘Sen mitinglerini yap sandıklar bize emanet’ dediler. 12 bin 843 sandığı gözlemci koymamışlar. Erzurum sandık listelerini merak ediyorum. Diyarbakır, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis, Konya sandıklarında hangi gözlemci varsa çıkarsınlar. Hala yapılmadığını biliyorum. Altılı masaya teklifim budur. Bizim derdimiz geçmişte yaşanan hataları yaşatmamak.”

“Gerçeklikten kopmuş bu Erdoğan’ın gitmesi lazım”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sözlerini şöyle noktaladı: “Bir başka konu ise Erdoğan seçimde yenilirse acaba gider mi? Bunu tartışmak bile abes bir durum. Türkiye muz cumhuriyeti değil. Seçimle gelen, seçimle gider. İstanbul’da ve Ankara’da nasıl gittiyse. Milletimizin kesinlikle böyle bir düşünceye kapılmasını istemiyoruz. Sakın sandığa gitmekten vazgeçmeyin. Katılım ne kadar yüksek olursa iktidarı değiştirmek o kadar kolay olacaktır. Gerçeklikten kopmuş bu Erdoğan’ın gitmesi lazım.”

Muharrem İnce konuşmasını yaptıktan sonra gazeteciler ile soru cevap kısmında sorulan soruya yönelik şu cevabı verdi: “Ben her zaman aynı fikirdeyim. Bir siyasi partinin genel başkanı cumhurbaşkanlığına aday olmuyorsa o siyasi parti genel başkanlığını bırakmalıdır. Kılıçdaroğlu aday olmalıdır, olmuyorsa aday yapacağı kişiyi de siyasi partinin genel başkanlık koltuğuna oturtmalıdır. Eğer aday olmuyorsan, aday yapacağın kişinin senden daha fazla oy alacağını kabul ediyorsun demektir. O nedenle aday mutlaka genel başkan olmalıdır. Derdin Türkiye değil, koltuksa o başka”

Memleket Partisi’nin içinde olacağı ittifak hakkında şöyle konuştu: “bir metin üzerinde çalışıyoruz. XCumhurbaşkanı adayını henüz belirlemedik. Kuracağımız ittifakı içerisinde Demokratik Sol Parti, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi ile görüşme yapıyoruz.”