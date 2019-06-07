İnatçı Yaralara Şişe Sineği Tedavisi

Türkiye’de 2004 yılında Ankara’da GATA tarafından tedavilerde kullanılmaya başlanan Şise Sineği tedavisi daha çok inatçı iyileşmeyen yaralarda kullanılıyor.

İnsan vücudunda çeşitli hastalıklardan dolayı oluşan inatçı yaralarda kullanılan Şişe Sineği tedavisini Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Özker tedavinin uygulama alanlarından, nasıl uygulandığından, psikolojik etkilerinden ve tarihinden bahsetti. “Normal tedavide tıp ne gerektiriyorsa o yapılacak bu tedavi şekli onun yanına eklenecek” diyen Özker şöyle konuştu.

TEDAVİNİN GEÇMİŞİ

Özker: Antibiyotikler 1940’larda penisilinin bulunmasına kadar yara tedavilerinde mikroplarla savaşamıyorduk. Çok daha eski zamanlarda Yeni Zelanda’da Avustralya’nın yerlileri hatta Mısırlıların biz yara tedavilerinde kurtçukların kullandığını biliyoruz. Aztekler yaraların üzerine güneşte kuruttukları kanlı örtüleri kurtlandırarak yaralı bölgeye sararlardı. Aztekler bu şekilde yaralanmalarını iyileştirmeye çalışıyorlardı.

1930’larda ABD’de 350’ye yakın yara tedavi merkezi vardı. Bunu söylememin nedeni Türkiye’de yara tedavi merkezlerinin sayısının az olması. Biz çok geriden geliyoruz bu konuda. Bu yara tedavi merkezlerinde en temel tedavi şekli kurt tedavisidir. Kullanılan kurtlar her gördüğümüz kurt değil elbette. Yara tedavilerinde 4-5 cins sineğin kurdu kullanılabiliyor. Dünyada yaygın olarak kullanılan tür Şişe Sineği denilen sineğin kurdu kullanılıyor.

– Neden Şişe Sineği?

Özker: Diğer sinek türlerinin kurtlarıyla şişe sineğinin kurtları karşılaştırıldığında diğer sinek türlerinin canlı dokuyu da yedikleri görülmüştür. Geriye kalan 4-5 çeşit sinek ise sadece hastalıklı ve ölü bölgeyi dokuları yok ediyor.

– Türkiye’de ne zamandır kullanılıyor?

Özker: Türkiye’de 2004 yılında Ankara’da GATA tarafından tedavilerde kullanılmaya başlandı. İstanbul’da ise 2007 yılında TUBİTAK “Dirençli Mikrobakterilerin Tedavisinde Larva” adlı projede Türkiye’de üretimi sağlanıyor. Bakanlıkta larva üretime geçtiğini biliyoruz. Çok ucuz bir tedavi yöntemi.

– Tedavi yöntemi nasıl uygulanıyor?

Özker: İki şekilde uygulanıyor. Sinek kurtlarını yaranın üzerine koyarak buna serbest gezen diyoruz ya da dünyada daha yaygın olduğu şekli ile poşet çay poşeti tarzında bir poşete koyarak farklı ebatlarda farklı sayılarda ki kurtları yaranın üzerine yerleştiriyoruz. Bu tarzda hasta hayvanı görmüyor hayvan yaranın üzerinde gezmiyor. Hastada gezmediği için oluşturduğu nahoş histe oluşmuyor.

Kurtlar zaten dişleri ile yiyen bir hayvan değil. Kancaları bulunuyor kancaları ile yaraya tutunan kurtlar dokuyu alınca içine tükürüyor tekrar. Tükürük bezinde ciddi enzimler var. Ciddi büyüme faktörleri var bu hormonlar yarayı kapatırken temizlikte yapıyor.

Daha sonra kurtlar yarayı bulunduğu bölgede erittikten sonra tekrar o bölgeyi emiyor. Emdiğinin bir kısmını bağırsaklarında sindirme yöntemiyle de bakterileri yok ediyor. Kurtlar üç gün içerisinde ağırlığının yüz katı kadar büyüyebiliyor. Biz kurtları koyduktan üç gün sonra sinek olma aşamasına gelmeden bir önceki aşamada yaranın üzerinden alıyoruz.

– Hangi yara türlerinde kullanılıyor?

Özker: Ciddi şekilde ölü dokuları temizleyen bu kurtların tabi bir takım uygulama zafiyetleri de bulunuyor. Kanayan yaraya, damara çok yakın yaralara uygulayamıyoruz. Dünyadaki en dirençli bakterileri bile yok edebiliyor.

Her türlü yaraya uygulanabilir. Avrupa’da bu konu hakkında sunum yapıldığında verilen örnekte bir çocuğun üzerinde tır geçmesiyle canlı kalan çocuğun tüm vücudundaki yaraları sadece bu larva torbaları ile geçirdiklerini sunmuşlardı.

– Hastada ne gibi psikolojik etkiler oluşturuyor?

Özker: Maliyeti düşük olan bu tedavi yönteminde tabi ki hastada psikolojik bozukluk gösterebiliyor. Kurtlar bölgedeki yarayı temizledikçe o bölgede koku yaratıyor. Kötü bir görüntüde oluşturabiliyor ancak hastalar bir kere kullandığında ve sonuç aldığında mutlu oluyorlar.

Şunun altını özellikle çizmeliyim ki kurt tedavisi denildiğinde her yaraya mı uygulanmalı kesinlikle hayır doktor kontrolünde olmalı. Normal tedavide tıp ne gerektiriyorsa o yapılacak bu tedavi şekli onun yanına eklenecek. Biz bu tedavi şeklini daha çok inatçı iyileşmeyen yaralarda kullanmak istiyoruz.

Dünyada Şişe Sineği tedavisinin yanı sıra birçok böcek türüyle de tedavi yöntemleri uygulanıyor. Bu yöntemler geçmişten günümüze kadar gelen geleneksek yöntemler. Bu yöntemlerin bir doktora danışılmadan kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Örneklere bakacak olursak:

1) Kurtçuk Terapisi

Göksinekleri açık bir yarayı fark edip üzerine geldiğinde, tüm sineklerin yaptıklarını yapar – kurtçuklarını bırakır. Ancak bu kurtçukları özel yapan bir şey var. Bu kurtçuklar, Allantoin olarak bilinen şifalı bir kimyasal salgılarlar. Bugünkü doktorlar kemik iliği iltihabında, ( osteomyelitis ) tedavisinde allantoin ( Göksineği kurtçuklarından çıkarılan) bu maddeyi kullanıyorlar.



Ancak bazı doktorlar allantoin’i özümlemeye bile gerek duymuyorlar. Bunun yerine, kurtçukları direkt olarak açık kesime sokuyorlar. Kurtçuklar büyüdükçe enfeksiyona neden olan bakterileri ve ölü dokuları yiyorlar.

2) Arı Zehiri Terapisi

Pat Wagner isimli bir hasta haftada 200 kez kendini arılara sokturuyor. Arı zehri (ki enzimler, peptidler, glukokortikoidler ve diğer iyileştirici bileşenler açısından zengindir), Rheumatoid Arthritis hastalığından Multipl Skleroz’a (MS) hastalığına kadar bir çok hastalıkta iyileşmeye katkısı olduğu söylenmektedir.

3) Artrit Tedavisinde Karınca Zehiri

Karınca ısırıkları zehir içerir. Karınca zehri şişmeyi azaltır ve eklem ağrılarını hafifletir.

“Tedavi”, kesinlikle bir karınca kolonisine çıplak olarak girip kendinizi ısırtmak değil. Modern doktorlar zehri ayırıp özümsedikten sonra onu Rheumatoid Arthritis için alternatif bir tedavi olarak kullanıyorlar.

4) Yeşil Ağaç Karıncaları, Avustralya Aborijinleri tarafından tedavi olarak Kullanıldı

İronik bir şekilde, yeşil karıncalardan yapılma bir çay, baş ağrısından ve soğuk algınlıklarından kurtaran ya da yaraları temizlemek için kullanılmıştır. Aborjinler bu karıncaların ezilmiş vücutlarından yapılmış karışımları gerçekten içiyordu. Deneyenlerin söylediğine göre tuhaf bir şekilde, yeşil karıncadan demlenen bu çay, gerçek yeşil çay ile aynı kaliteye sahipmiş

5) Yara Kapamak İçin Kullanılan Ordu Karıncaları

Güney Amerika ve Afrika ormanlarında bazı yerliler açık yaraları kapatmak için ordu karıncalarını kullanıyorlar. Karınca ete ısırıldıktan sonra, karınca kafalarını biyolojik bir “zımba” etkisi yapması için vücudundan koparırlar.

6) Yara Sarmak İçin Kullanılan Örümcek Ağları

Orta çağlardan beri temiz örümcek ağı, bir bandaj olarak kullanılmıştır. Tabi bandajı kullanmadan önce zehirli sakinlerinin evlerinden ayrıldığına emin olun. Gelecekte örümcek ağlarından gerçekten de modern bandajlar üretme fikri hala bilim adamlarının hayali.

7) Siğil tedavisinde kabarcık böceklerinden çıkarılan zehir, Cantharidin

Cantharidin kabarcık böceklerinden elde edilen ir zehir. Gerçekte ağızdan alındığında 10 miligramı ile bile sizi anında öldürebilecek bir zehir. Ancak ciltteki siğil tedavisinde de kullanılabilmesi bakımından ilginç. Elbette ağız içi siğiller buna dahil değil.

8) Hamamböceklerin (Cockroach ) Beyni, Antibiyotik Olarak Kullanılabilir.

Hamamböceği beyinleri E.coli ve MRSA enfeksiyonlarını yok edebilecek güçlü bir antibiyotikler içerir. Ancak etki için onları yemeli ya da içmelisin.

9) Tırtıllı Mantar Eski Çin Tıbbı

Çin de Stres atmak için kullanılan Tırtıllı mantar haplarının çeşitli hastalıkları da iyileştirebileceğine ve cinsel gücü arttırabildiğine inanıyorlar.

10) Cochineal böcekleri ile öksürüğü kesmek.

Cochineal böcekleri gezegenin yüzündeki çirkin böceklerden biridir. Bununla birlikte, bir avuç dolusu böceği alkol ile aldığınızda boğmaca, idrar yolu enfeksiyonunu ve astımı kesmek için mükemmel bir seçim olabilir.

12) Ağustos Böcekleri ile idrar yolu enfeksiyonuna son.

Eski Mısırlılar, önce mantar ile başlayan bir yemeğin ortalarına doğru yenen kurutulmuş ağustos böceklerinin idrar yolu enfeksiyonuna iyi geldiğini fark etmişler. Belki buluş olarak onlar için iyi olmuş ama sorunu çözmek için başka neleri denediklerini de düşününce, denebilecek tek şey, modern tıp olmadan hayat gerçekten zormuş.

12) Kalp hastalığına yakalanmamak için İpek Güvesi

İpekböcekleri yumuşakcık kıyafetler için de iyidir. Bu yumuşaklık Serratia E15 olarak bilinen bir biyokimyasal kaynaklıdır. İpekböcekleri için Serratia E15, kozalarını çözerek kayganlaştırıcı iğrenmelerden yarı-zarif güvelere geçiş yapmalarına yardımcı olur. Erkekler için, kesin kanıtlanmamış bir araştırmaya göre ile Serratia E15 kalp hastalığını da önlemeye yardımcı olduğu varsayılmaktadır.

13) Gıda Takviyesi Olarak Böcekler

Brüksel lahanası veya brokolinin büyük bir hayranı değilseniz, böcekler kesinlikle gidecek yol olabilir. Vitamin ve besin açısından zengindirler. Ardından, kavrulmuş bir termit demir yönünden zengindir. Veya ipekböceği güveleri larvaları bakır, demir, tiamin, çinko, riboflavin ile doludur.