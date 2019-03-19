AKP’li Başkan Mustafa Tuna’nın iptal ettiği Kanal Ankara projesine Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen sahip çıktı. İkili seçilmeleri durumunda projenin gerçekleştirileceğini ifade ederek İmrahor vadisinin imar sorunun en geç Mayıs ayında çözüleceğini açıkladılar

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yeşilkent’te (Mühye) vatandaşlarla buluştu. Buluşmaya çevre köyler ve mahallelerden de katılım yoğun olurken bölgenin sorunları dinlendi. Ağırlıklı olarak imar ve altyapı sıkıntısı çeken bölgeye Taşdelen ve Yavaş’tan sorunlarının çözüleceğine dair söz geldi.

Bölge ve özellikle Kanal Ankara’nın yapılabilmesi için önemli çalışmalarda bulunan Bayram Gültekin, “3 dönemdir burası aldatılıyor, kandırılıyor. Seçimden önce Kanal Ankara dediler boş çıktı. Siz neye el atsanız oraya el atmaya başladılar. Suya indirim yapacağım dediniz suya indirim geldi. Kanal Ankara’yı ben yapacağım dediniz projeyi hiç ağzına almayan cumhurbaşkanı Kanal Ankara’yı yapacağız dedi ve göstermelik iş makineleri geldi. Bizim sizden ricamız imarı çıkmış arsaların ruhsatları verilmiyor, inşaata başlanamıyor ancak imarlı arsa vergisi alınıyor. O zaman neden imarlı arsa vergisi alıyorsunuz? Ruhsat verin ona da hayır deniliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile de görüştüm. Kanal Ankara’yı bir bütün olarak yapacağım diyerek 9 buçuk kilometreyi iptal etti. Bütünü 40 kilometrelik bir alan. Çevre Bakanlığı’na devretti. Oradan ihalede bin 200 metrelik bir alan çıktı. Burayı da millet bahçesi adı altında Kanal Ankara yapacağız dediler. Biz bunlara doyduk. Sizden ricamız burayı yapılacak işler arasında ilk sıralara alırsanız çok memnun oluruz” şeklinde konuştu.

‘NE KÖY OLABİLDİK NE MAHALLE’

Mahalle halkı adına konuşan muhtarlar sıkıntılarını bir bir anlattılar. Aşağı İmrahor muhtarı Mustafa Aytek, “Bizim çok büyük sıkıntılarımız var. Aşağı İmrahor, Orta İmrahor, Yukarı İmrahor, Yeşilkent(Mühye), Karataş, köşke 4 kilometre, Ulus’a 8 kilometre, Kızılay’a 6 kilometre uzaklıkta olan köylerdir. Sene 1969’da köylükten çıkıp mahalle olduk ama ne köy olarak yaşıyoruz ne de mahalle olarak yaşıyoruz. Alper Taşdelen ve Mansur Yavaş’tan seçilmesi durumunda ricamız imarımızın yapılıp doğalgazımızın bağlanmasıdır. Artık sobalardan kurtulalım.

Artık biz de insan gibi yaşamak istiyoruz. Dedelerimiz, babalarımız faydalanamadı, bizde faydalanamadan öleceğiz bari torunlarımız faydalansın. Mansur Yavaş’ı seçmezsek yine faydalanamayacak gibi gözüküyoruz” ifadelerinde bulundu.

Karataş Mahalle Muhtarı Ömer Oflaz ise, “Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den altyapısı yapılmayan ve imarı yapılmayan yerlerin vergisinin alınmamasını rica ediyoruz. Çünkü 10 dönüm arsası olan bir arkadaşımız her yıl 200 metrekare yerini satıp vergisini ödemek zorunda kalıyor. Çankaya belediyemizin halka bu desteği yapmasını rica ediyoruz” dedi.

‘KİMSE PROJELERİMİZİ SORMADI’

Mahallelinin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş son dönemlerde hakkında çıkan iddialara da yanıt verdi. Yavaş, “Öncelikle şunu söylemek isterim. Biz belediye başkanı adayı olduğumuzdan beri üstümüze atılan iftiralarla uğraşıyoruz. Kimse bize projelerimizi sormadı. Anket yaptırdılar, ankette Mansur Yavaş önde çıktı, kendi çıkarttıkları aday tutmadı. Nedeni araştırdıklarında ilk çıkan sonuç Ankaralı olmamdı. Ankara’da doğmak şart değil, aslolan Ankara’yı bilmektir. Nereli olursa olsun herkes hemşerimizdir.

Bu algı özellikle çevre ilçelerde çok kuvvetli olunca bunu kırmak için Mansur Yavaş Beypazarlı değil aslen Makedon dediler. 2009’da da adaydım o zaman da Erzurumlu dediler. Sivaslı, Tuncelili dediler bu seçimde tayinimiz Makedonya’ya çıktı.

Bu tutmayınca 20 bin işçiyi çıkartacak dediler. 20 bin işçiyi çıkartmanın maliyeti 1 buçuk katrilyon, birde akıl var mantık var bu kadar işçi nasıl çıkartılabilir? Algı operasyonuyla halkı aldatmaya başladılar.

Daha sonra belediyeye 20 bin PKK’lı dolduracak dediler. İç İşleri Bakanı dağda 700 tane PKK’lı var Kuzey Irak’ta bin 700 tane PKK’lı var diyor. Bunlar nereden 20 bin PKK’lıyı buluyor da buraya getiriyor onu da Allah bilir. Yani reklamını yapıyorlar aslında.

Oda yetmedi bir köprünün altında korkutmak için “Yavaş yavaş devrim” diye yazdılar. Aslında siyaset böyle olmamalı, herkes projelerini anlatmalıdır ama maalesef üç seçimdir ben bunları yaşıyorum. Bunlarda yetmedi Kürtçe yazılar yazdılar. Fakat o gün oradan geçen bir gönüllümüz yazı yazılırken hem fotoğrafını çekti, hem kameraya aldı daha sonrada girdiği evi tespit etti. Polise haber verdik yazıyı yazan belediyede genel müdür yardımcısı çıktı. Bunlarla uğraşıyoruz. Birde biliyorsunuz senet sepet işleri çıktı.

Tüm bunların nedeni Ankara’da açık farkla önde gidiyoruz. Göreceksiniz 10 puandan fazla fark olacak. Hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar tutmuyor, tutmayacak. Ben 3’üncü kez adayım. Eğer bir dertleri varsa devletin bütün imkanları ellerinde 3 seferdir didik didik ettiklerine eminim, bir şey olsa mutlaka ortaya çıkardı.

Bizde hemen cevap verdik. Hemşerim, hür iradesiyle oy kullanan, vergi aldığımız herkesin oyuna talibiz. Ancak terörle bağlarını koparmamış, PKK’yla bağları olanlarla işimiz olmaz. Daha ne yapılabilir? Eğer işe adam alacaksam Mühye’den, Karataş’tan hemşerilerimiz girer. Başka yerden adamları işe alacak halimiz yok.

Bize terörist yaftasını yapıştırmaya çalışıyorlar. Senin belediyenden FETÖ’den 220 tane adam atılmış. Beypazarı Belediyesi’nden benim dönemimde işe giren bir kişi işten atılmamış. Eğer terörist arıyorsan kendine bak. Bize PKK’lı diyorlar, Özhaseki’nin teröriste gerilla dediği konuşması ortaya çıkıyor. Ondan sonra bu yayılınca kendi sözünü yasaklatan bir kişi daha yok ancak Özhaseki yasaklatıyor. Madem utanacaktın neden söyledin?” ifadelerinde bulundu.

‘HİZMET İÇİN GELİYORUZ’

Biz artık bunlardan bıktık, önümüze bakıyoruz, hizmet için geliyoruz diyen Yavaş, “Benim siyasetle de işim yok. Biz devlet memuru gibi çalışacağız. Kendi siyasi görüşümüz belli, onun için ne iftira atarlarsa atsınlar uymuyor, tutmuyor. Bu algı operasyonları hepsi ters tepiyor ve gittikçe ara açılıyor. Kocaman Ankaralıyı aptal yerine koyuyorlar. 3 dönemdir oyları aldın buraların hangi işini gördün?

Mühye’ye, Karataş’a “arkadaşlar 3 dönemdir burayı biz yönetiyoruz ancak kusura bakmayın yönetemedik, beceremedik” diye gelemeyince korkutarak oy almak istiyor. Net bir biçimde söylüyorum Ankaralı bunun dersini sandıkta verecek. Nereye mitinge gitsem şunu görüyorum. Ankaralı kararını çoktan vermiş. Bir 5 yılda bizi deneyecekler belli oldu. Bundan sonra Allah bizi hemşerilerimize, söz verdiğimiz insanlara karşı mahcup etmesin. Buraya geldik kabul buyurdunuz, güvendiniz bize Allah bu güveni boşa çıkartmasın.

Kanal Ankara’nın yapılması hem de imar planlarının bir an evvel yapılması için elimizden geleni yapacağız. Bir an evvel hemşerilerimizin mağduriyetini gidereceğiz” ifadelerinde bulundu.

‘İMAR ÇÖZÜMLERİMİZ BÜYÜKŞEHİRDEN GERİ DÖNÜYOR’

Mansur Yavaş’tan sonra söz alan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’de soruları yanıtladı.

Bu mahallelerimizin sorunu imar diyen Taşdelen, “Hizmetin gelmemesinin nedeni de imarın olmamasıdır. Göreve geldiğimde Çankaya’da imar sorunu olan ne kadar yer varsa hepsini tek tek Büyükşehir Belediyesi’ne götürdüm. Örnek verecek olursak: Zafertepe Mahallesi’nde hak sahipleri var. Oranın arazisi eğimli. Benden önce Bülent Tanık döneminde bir ev projesi yapılmış. Ancak oranın arazisi eğimli ve toprağı kötü olduğu için konut yapılacak yerler çok az. Bundan dolayı vatandaşın sorunu çözülmüyor.

Orası için 4 yılda vatandaşın sorunu çözülsün diye tam 18 milyon liralık kamulaştırma yaptık. 50- 60 metrekarelik küçük arsası olan vatandaşların arsalarını kamulaştırarak belediyeye aldım. Orada belediyenin arsasını çoğalttım. Eğimli olan, konut yapılamayacak ne kadar yer varsa orayı belediyeye alıp yeşil alan yaptım, ne kadar düz alan varsa vatandaşı da konut yapılabilecek yere taşıdım.

Büyükşehir’e gönderdim, tam 2 sene bekletti kabul etmedi. Her defasında vatandaşın işi yazıktır günahtır dedik. Erdoğan, o dönem zemin artı 5’i geçmeyecek dediği için hepsini de zemin artı 4 yaptık, cami alanını 3 katına çıkarttık. Kreş alanı, okul alanı, sosyal alan koyduk. Vatandaştan bir metrekare kesinti yapmadık.

Mustafa Tuna döneminde 4 kere gidip rica ettim. Oda benim meclise sözüm geçmiyor dedi. Zafertepe AKP’lisi, MHP’lisi, CHP’lisi örgütlendi. Çok büyük baskı kurarak geçen ay askıdan indi, kıl payı Zafertepe’nin imarı geçti. 40 yıllık imar sorunu çözüldü, imara kavuştu. 18 milyon lira helali hoş olsun, yeter ki vatandaşın işi çözülsün” şeklinde konuştu.

‘İMAR PLANLARINI HALKLA KONUŞUYORUZ’

Biz birileri gibi rant peşinde koşmadığımız için yaptığımız imar planlarını halkla konuşuyoruz ifadelerinde bulunan Taşdelen sözlerine şöyle devam etti: “Zafertepe’de de, Boztepe’de de toplantılara gittiğimde hep şunu söyledim: sakın arsalarınızı satmayın. Çünkü imar yapacağım, burayı ranta çevirmek isteyenler olacaktır diye telkinde bulundum, 40 yıldır cefasını çekmiş. Ben sözlerimi tuttum Zafertepe’de imarı baskılarla geçirdik ancak Boztepe’de imar projesini yapmamıza rağmen büyükşehir belediyesi geçirmedi

Mansur Yavaş 1 Nisan’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Nisan meclisinde komisyonları oluşturuyoruz, Mayıs ayında da Boztepe’nin 5 bini Büyükşehir Belediyesi’nden geçecek, bunun sözünü verdik.

Bu örnekleri şunun için anlatıyorum: Bizim bu adamlardan şöyle bir farkımız var. Biz rant için çalışmıyoruz, biz halkımız için çalışıyoruz. Halkın olan her şeyi halka vermek için çalışıyoruz. Bunun başında da imar hakkı var.

Yeşilkent(Mühye), Aşağı İmrahor, Karataş ve tüm bu bölge için diğer bölgelerimizde nasıl uğraştıysam buralar içinde aynı şekilde uğraştım. Ancak büyükşehir belediyesi kabul etmedi. Köşke 10 dakika bir mahalle düşün doğalgazı yok, hiç bir altyapısı yok, imarı yok, yol yapamıyorum, park yapamıyorum hiç bir şey yapamıyorum bu müstahak mıdır? Burada bizim yurttaşımız yaşamıyor mu? Büyükşehir belediyesine bu sorunu çözelim diyorum ancak 5 yıldır ne yaptık, ne ettiysek bir türlü çözemedik. Bir tek nedeni var oda burada çok ciddi bir rantın olmasıdır.

Şimdi artık güneş doğuyor. Bizim gibi halkı için çalışan, kamu yararı için çalışan bir büyükşehir belediye başkanımızın olmasına sayılı günler kaldı. 1 Nisan’da Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacak, git gide farkı da açıyor. Hasretini, özlemini çektiğimiz her şeyi Mansur başkanımızla oturup hak, hukuk, adalet çerçevesinde kamu yararını gözeten bir şekilde imar planını hep birlikte yapacağız. Büyükşehirde Mansur başkan, Çankaya’da biz olmak suretiyle imarımızı da yapacağız, altyapıyı da hep beraber getireceğiz. Bize olan güveninizi asla boşa çıkartmayacağız.”