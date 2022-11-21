İmge Günlüğü sergisi Emin Antik Sanat Galerisi’nde

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CAFER KÜLAHLIOĞLU

“İmge Günlüğü” sergisi Emin Antik Sanat Merkezi’nde beğeniye sunuldu. 8 Aralık 2022 tarihine kadar beğeniye sunulan “İmge Günlüğü” başlıklı solo sergisinin ressamı Bülent Aytaç, sergiye ilişkin, 20 eserinin sergilendiği İmge Günlüğü sergisine ilişkin duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti: “Resim şiir gibi olmalı. Şairler imgesel bir dil tercih ederler. Ben de kendimi imgelerimle ifade ediyorum. Bu sergide okuduklarım, izlediklerim, dinlediklerim; kısacası yaşadıklarımdan tuttuğum notlarım var. Bu sergi için, tuvale aktarılmış samimi bir ‘İmge Günlüğü’ diyebiliriz. İnsani ve dostça bir biçem arayışıyla çalıştım. Umarım izleyenler de keyif alır” dedi.

Transart öncülüğünde organize edilen ressam Bülent Aytaç sergisi Emin Antik Sanat Merkezi’nde 8 Aralık’a kadar sanatseverlerle buluşacak. Aytaç, resimlerine ilişkin sunları söyledi: “Eserlerimde insanı merkeze alıyorum. Ben insanlık okyanusunun bir damlasıysam herkes benim hissettiklerimi hissediyor olmalı diye düşünüyorum. O yüzden kendi yaşantılarımdan yola çıkıyorum. O yüzden kendi yaşantımdan, izlediklerimden, okuduklarımdan, gördüklerimden yola çıkıyorum. Böylece o insanlık denizinin de bir yakınlık hissedeceğini düşünüyorum resimlerimde. Çünkü hepimiz bir vücuduz tüm insanlık olarak. Bu yüzden son yaptığım eserlerimde odağım insan.”

Aytaç, “Günümüz toplumu, insanın kendini dinlemesini, kendisi ile baş başa kalmasını, kendisini tanımasını olanaksız kılıyor. Çünkü çok gürültülü ve çok fazla uyaranın olduğu bir çağdayız. Ben insanın kendi ile baş başa kalmasını, kendini dinlemesini, kendini tanımasını çok değerli buluyorum. O yüzden resimlerimi yaparken sadece yaşadığı çevreye odaklanan bir insan ya da kıyıda kedisiyle baş başa olan bir insan ya da metroda bir yere yetişmeye çalışan bir insan. Odak konum sürekli olarak bu. Tablolarımın bazıları yavaşlık ve durmayla alakalı eylemlerin olduğu bazıları da bizim izlenimlerimizle alakalı. Örneğin: Bizim en sadık dostumuz kediler ya da evcil hayvanlarımız. Bunlar da bizim bir parçamız. Biz doğanın bir parçasıysak o da bizim bir parçamız. O yüzden doğa ile baş başa, belirli manzaraların içinde olan gibi insanlık hallerini resimliyorum. Ya da gördüklerimi. Bana mutluluk vermiş bir vazodaki bir demet çiçeği resimliyorum. Ya da bir kır manzarasını. Ya da çocukluğumda sıklıkla gördüğüm, bende anısı olan bu şehrin tanınmış bir meydanını resmediyorum” ifadelerinde bulundu.

Aytaç, sanatına dair ise şunları aktardı: “Bireyi tanımadan, insanı ve toplumu anlayamayacağımızı düşünüyorum. Benim “birey” olarak incelediğim kavram, varoluşçuluk görüşünde tanımlanandır. Birey hep kendini tamamlamaya ve kurmaya çalışır ve kendiyle beraber güya merkezinde olduğu evreni de dönüştürür. Anlamsızlığını anlamlandırmaya, değerler yaratmaya ve bir şeylere tutunmaya çalışır. Benim figürlerim bu insanların yansımasıdır” diye konuştu.

RESSAM AYTAÇ HAKKINDA

Ressam Büyent Aytaç, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 1995 yılında mezun oldu. Prof. Dr. Veysel Günay atölyesine devam etti. Sanatçı, üniversite yıllarında ve sonrasında resim, heykel, fotoğraf, video gibi çeşitli sanat alanlarında çalışmaları olan sanatçı son dönem pratiklerinde tuval resmine ağırlık verdi. Yapıtlarında biçimsel kaygıları yok saymayan, resmin kendine has niteliklerini özümseyen Aytaç, sanatın temel konusunun/sorunsalının “insan” olduğu düşüncesini merkeze alıyor. Bu düşüncesi, kariyerinin büyük bir bölümünde ağırlık verdiği portreler ve insan figürlerinin yer aldığı manzara resimlerinde somutluk kazanıyor. Son derece hareketli, durmaksızın devinen ve her anı teknolojiyle bezenmiş günümüz dünyasında insanın kendisine dönüşünün, kendisinin dinleyicisi olmasının çok kıymetli olduğunu düşünen sanatçı portre çalışmalarında, insanı mümkün olduğunca yakından yansıtır onlarla duygusal bir bütünlük kurmayı amaçlıyor. Bu bütünlük sanatçının paletinde yakalamaya çalıştığı, doğanın olabildiğince saf, iyileştirici ve masum renklerinin kullanımıyla bir tür duygu aktarımına dönüşür.

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