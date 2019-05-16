IMF ile anlaşma halinde dolar gerileyebilir

Ekonomist Şevin Ekinci, 23 Haziran’da yapılacak İBB seçimlerinden sonra IMF ile yapılabilecek bir anlaşmanın Dolar/TL üzerinde yaşanan şoku ciddi anlamda bertaraf edeceğini ifade ederek, anlaşma yapılması dahilinde Dolar/TL kurunun tekrar 5,4 TL seviyesine gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

İstanbul Gelişim Üniversitesinde “Güncel Gelişmeler, Kriptoparalar ve Hedging” isimli panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Lokman Kantar’ın yaptığı panele Ekonomist Şevin Ekinci, Risk Yönetimi Uzmanı Fabrizio Casaretto ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayben Koy katıldı.

Ekonomist Şevin Ekinci konuşmasında güncel gelişmelerin finansal piyasalar üzerinde ne denli etkili olduğuna değinirken, 2009 yılından günümüze finansal piyasalardaki gelişmeleri ele aldı. Türkiye makroekonomisinin son görünümü hakkında bilgi veren Şevin Ekinci, enflasyonun Türkiye’de 2019 yılında yüzde 20 bandına oturduğu ve bu seviyelerden düşüşün zor olabileceği yönünde görüş bildirdi.

Büyüme tarafında 2019 yılına çeyrekler bazında bakıldığında en kötü görünümün birinci çeyrekte olduğunu, 2019 yılında da büyüme oranında en az yüzde 2,3 düşüş yaşanacağını söyledi. 23 Haziran’da yapılacak İBB seçimlerinden sonra IMF ile yapılabilecek bir anlaşmanın Dolar/TL üzerinde yaşanan şoku ciddi anlamda bertaraf edeceğine inanan Şevin Ekinci, anlaşma yapılması dahilinde Dolar/TL kurunun tekrar 5,4 TL seviyesine gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

HEDGING TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR UYGULAMA

Fabrizio Casaretto ise konuşmasının ilk bölümünde Hedging uygulamalarında kullanılan Türev araçlar, piyasaları ve tarihi ile ilgili genel bilgiler verdi. Hedging konusunun Türkiye için henüz yeni denilecek bir durumda olduğunu, halen alınması gereken çok yol olduğunu belirtti. Hedging uygulayan kurum sayısının son derece az olduğunun altını çizen Casaretto, finans kurumlarında Hedging konusunda tecrübeli çalışan sayısının da son derece az olduğunu ekledi. Sunumunun ikinci bölümünde bazı finansal ve ticari reel Hedging örnekleri gösterdi ve bu uygulamaların temel nitelikte olduğunu, her kuruma farklı bir reçete uygulanması gerektiğini, daha kompleks yapılarda mekanizmaların uygulanabileceğini ve muhakkak bir uzman tarafından işlem yapılması gerektiğini aktardı.

KRİPTOPARA ÖDEME ARACI OLMAKTAN ÇIKTI

Etkinlikte “Blokzincir ve Kriptoparalar” üzerine konuşan Doç. Dr. Ayben Koy, günün 24 saati alım-satım işlemlerinin yapıldığı uluslararası finans piyasalarının, blokzincir, yapay zeka dahil olmak üzere çok sayıda teknolojik yapı ve yeni ürünlere sahip olduğunu aktardı. İleri teknolojinin kullanıldığı finans piyasalarında Bitcoin gibi inovatif ürünlerin diğer teknolojik yeniliklerde de olduğu üzere blokzincirin bilinirliğini ön plana çıkardığını vurgulayan Koy, blokzincir teknolojisinin kullanım alanlarının arazi ve nüfus kayıtları, savunma sanayi, ulaştırma ve imalat sektörleri gibi ekonominin tamamında yaygınlaştığını vurguladı. Kriptoparaların ödeme aracı olmaktan öte, son yıllarda piyasalarda getiri elde etmek üzere spekülatif ürünler olarak yer aldığını dile getiren Koy, değer-fiyat ilişkisinin kurulmasında güçlükler yaşandığını, dönemsel fiyat balonlarıyla sıklıkla karşılandığını aktararak bu piyasalara yönelen yatırımcılara uyarılarda bulundu.