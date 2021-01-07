iMed Medical Istanbul’dan estetik operasyon uyarısı

İSTANBUL, (DHA)- iMed Medical İstanbul’un kurucusu Zübeyde Akdaş, estetik operasyon yaptırmayı düşünen kişilere uyarılarda bulundu. Akdaş, kurumun Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Operasyondan önce her türlü kan testi yapılmalıdır” dedi.

Dünyada hızla gelişen ve pandemiden etkilenmeyen sektörler arasında yer alan sağlık turizminde Türkiye, dünya liderleri arasında yer alıyor. İstatistiklere göre sağlık turizminde dünyada 7’nci sırada yer alan Türkiye’ye sadece kendi vatandaşlarından değil, yurt dışındaki hastalardan da yoğun bir talep geliyor. iMed Medical İstanbul’un kurucusu Zübeyde Akdaş, Türkiye’nin tıp dünyasında saygın bir yere sahip olduğunu, doktorların ise deneyimli ve yetenekli olduklarını dile getirdi. Yurt içi ve yurt dışından gelerek plastik cerrahi yaptırmak isteyenlere bilgiler veren Zübeyde Akdaş, özellikle seçilen kurumun Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Akdaş, “Bu durumda en azından hükumetin kurumu veya doktoru onayladığını ve denetlediğini bilirler, o zaman güvenilir olduklarından emin olabilirler” diye konuştu.

“SİLİKONLARIN FDA ONAYLI VE ÜRETİCİ GARANTİSİNE SAHİP OLMASI GEREKİYOR”

Plastik cerrahide kullanılan malzemelerde doktorların en çok dikkat ettiği konular hakkında bilgiler veren Akdaş, “En önemlisi göğüslerde silikon kullanılıyorsa, kullanılan silikonların FDA onaylı olması ve üretici garantisine sahip olmasıdır. FDA onayıyla hastalar, alerjik reaksiyona neden olmayan veya komplikasyonlara neden olmayan malzemelerin kullanıldığından emin olabilir. Özellikle prosedürü yurt dışında yaptırmayı seçen hastalar için bu önemli bir detaydır” ifadelerini kullandı.

“BBL AMELİYATLARINDA, VÜCUT AĞIRLIĞININ YÜZDE 7’SİNDEN FAZLA YAĞ ALMASINA İZİN VERİLMEZ”

Düşük maliyetli yerlerde yaşanan sorunlar hakkında konuşan iMed Medical İstanbul kurucusu Zübeyde Akdaş, seçilen doktorların ve kurumun yasal gerekliliklere uyup uymadıklarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Hastaların ameliyat olduğu kurum gerçekten Türk halk sağlığı tarafından onaylanmalı, seçilen doktorların yasal gerekliliklere uyup uymadıkları kontrol edilmelidir. Örneğin, popo yağ enjeksiyonu, kalça estetiği veya daha popüler adıyla Brazilian but lift (BBL) olarak bilinen ameliyatlarda, doktorların toplam vücut ağırlığının yüzde 7’sinden fazla yağ almasına izin verilmez, aksi takdirde sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Ayrıca doktorların kalça kasına enjeksiyon yapmasına kesinlikle izin verilmez. Tercih ettikleri acentenin herhangi bir komplikasyonda hastalara destek vermesi gerekir. Hastaları bloke eden, kesinlikle zor zamanlarında yardım etmeyen acenteler var, acente ve doktorlar her zaman hastalar için gece gündüz hazır bulunmalıdır.”

“OPERASYONDAN ÖNCE HER TÜRLÜ KAN TESTİ YAPILMALIDIR”

Akdaş, plastik cerrahinin, hastanın sağlığını tehlikeye atacak boyutlara ulaşmaması için nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair, “Daha önce de söylediğim gibi doktorlar Türk kanunlarına uymalı, operasyondan önce her türlü kan testi yapılmalıdır. Buna ek olarak koronavirüse karşı, operasyon öncesi negatif bir PCR testi alınmalıdır, böylece anestezi ile herhangi bir komplikasyon yaşanmaz. BBL ameliyatlarında kesinlikle yasal olarak izin verilenden daha fazla yağ alınamaz ve kasa kesinlikle yağ enjeksiyonu yapılmaz” dedi.

“TÜRKİYE, SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYA LİSTELERİNİN BAŞINDA YER ALIYOR”

Türkiye’nin sağlık turizmi açısından dünya listelerinin başında yer aldığını aktaran Akdaş, “Pek çok hasta, Arap ülkeleri ve Avrupa’dan Türkiye’ye ameliyat olmak için geliyor. Hastaların Türkiye’yi tercih etmesi için birçok sebep var. Bunlardan bazıları; Türkiye’nin tıp dünyasında saygın bir yere sahip olması, doktorlarımızın yetenekli ve deneyimli olmasıdır. Hastalar, Türkiye’de kendi ülkelerinden daha uygun fiyata ameliyat olup daha iyi sonuçlar elde edebiliyor” ifadelerini kullandı.