İMAR BARIŞININ NET OLMADIĞINI VE VATANDAŞI MAĞDUR ETTİĞİNİ BELİRTEN KÜRKLÜ: YENİ BİR BAŞVURU FIRSATI TANINMALI

İmar Barışı Mağdurları Platformu Başkanı Gülbeyaz Kürklü,” Vatandaşı maddi ve manevi yönden yıpratan yapı kayıt belgesi iptalleri durdurularak vatandaşa uygulanan her türlü müeyyide ve cezaların vatandaş lehine kaldırılmalıdır. Vatandaşın kendi tapulu taşınmazı üzerine yaptığı ve yasanın yanlış algılanmasına sebebiyet veren son ücret ödeme tarihi olan 31 Aralık 2017 tarihinin 31 Temmuz 2022 tarihli olacak şekilde kapsamının güncellenerek vatandaşın mağduriyeti giderilmelidir” dedi.

ALİ BARAN FAYIK

2018 yılında çıkarılan İmar Barışı yasası ile yaklaşık 11 milyon vatandaş yapı kayıt belgesi talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurmuş ve yaklaşık 5,5 Milyar dolar yapı kayıt belgesi bedeli ödeyerek yapı kayıt belgesi almıştı. Çıkarılan yasa ile birlikte alınan yapı kayıt belgesi yüzbinlerce ailenin zor durumda kalmasına neden oldu. Yapı kayıt belgesi alan ve sonra belgesi haksız yere iptal edilen binlerce vatandaşın imar barışında yaşadığı mağduriyeti ve zorlukları İmar Barışı Mağdurları Platformu Başkanı Gülbeyaz Kürklü gazetemize anlattı.

‘İMAR BARIŞI NET DEĞİL’

İmar Barışı Mağdurları Platformu Başkanı Gülbeyaz Kürklü,” ‘İmar Barışı ’yasasında yaşadığımız çok büyük bir mağduriyet var. Buna sebep olan ise 7143 Sayılı İmar Barışı Yasasının ilgili maddesinde, yapı kayıt belgesine verilmesine dair iş ve işlemler bakanlık tarafından denetleneceği belirtilmesine rağmen, bu denetimin nasıl ve ne zaman yapılacağı net olarak yasada belirtilmemiştir. Yapı kayıt belgesi talebinin kabulünde yapılması gerekli olan işlemler yani uydu fotoğraflarının incelenmesi gibi işlemlerin sonucunda bedel tahsilatı yapılıp, yapı kayıt belgesi düzenlenmesi ve aksi halde başvuru talebinin reddine karar verilmesinin gerektiği halde bunun yapılmamış olmasıdır. İmar barışı yasası gereği vatandaşa yansıyan ücret ödeme sürelerinin sürekli ileri tarihe alınıp revize edilmesinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu tanıtım filminde de belirli tarihin vurgulanmamasından mütevellit vatandaş ve belediyeler 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan yapılara da yapı kayıt belgesi verileceği algısının oluşmasına sebebiyet vermiştir. Belediyelerde vatandaşlara o tarihte tamamlanan yapılara kaçak yapı uyarısı yapmamış tam tersine belediyeler tarafından kapı numarası verilmiş, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, yol, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinden yararlandırılmış ve ayrıca iş yerleri için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermiştir” dedi.

‘YETKİLİLER TAM DENETİM YAPMADI’

Kürklü,” Yapı kayıt belgesine bağlanan yapılara sahip vatandaş iptal edilene dek geçen bir iki-üç yıllık süre zarfında evinin her eksiğini tamamlayarak on binlerce hatta yüzbinlerce TL. masraf yapmıştır. Bakanlık ve taşra teşkilatları ile belediyeler, yapıların başlamasından bitmesine kadar yerinde hiçbir denetim inceleme yapmamışlardır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri nezdinde kurulan komisyonlar tarafından “Google Eart ve Orto-foto” programlarının incelenmesi sonucunda, yapının 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmadığı ve imar barışı yasasının kapsamı dışında kaldığı veya bazı yerlerde belediyeler tarafından imara aykırı yapı yapıldığı gerekçesiyle “Yapı Tatil Zaptı” düzenlenmiş yapı kayıt belgeleri iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kürklü,” Uydu görüntüsüne bakılarak belgelere onay veya ret vermenin sağlıklı sonuç vermediği Eylül 2020 ‘de yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda açıkça belirtmiştir” diye konuştu.

‘YENİ BAŞVURU FIRSATI TANINMALIDIR’

Kürklü,” Vatandaşı maddi ve manevi yönden yıpratan yapı kayıt belgesi iptalleri durdurularak vatandaşa uygulanan her türlü müeyyide ve cezaların vatandaş lehine kaldırılmalıdır. Vatandaşın kendi tapulu taşınmazı üzerine yaptığı ve yasanın yanlış algılanmasına sebebiyet veren son ücret ödeme tarihi olan 31 Aralık 2017 tarihinin Büyük Birlik Partisinin yasa tasarısı önerisindeki gibi 31 Temmuz 2022 tarih olacak şekilde kapsamının güncellenerek vatandaşın mağduriyeti giderilmelidir. Yapı kayıt belgesi başvurusunu yapmış ama maddi imkansızlıklardan dolayı ücretini yatıramayan vatandaşa da yeni başvuru imkânı verilmelidir. Devletimiz kendisine ve vatandaşlarına karşı işlenen adli, siyasi, toplumsal birçok suçu affetmiş veya bu suçlular için çıkış yolu bulmuştur. Bizde diyoruz ki ‘’ Ev yıkmak gönül yıkmaktır gönül yıkmak Kabe’yi yıkmak gibidir’’ anlayışına sahip olan bu milletin yöneticilerinden iktidar ve muhalefetiyle hiçbir kesime faydası olmayan, milyonlarca vatandaşı perişan eden sonradan telafisi mümkün olmayacak iptal ve yıkımların bir an evvel sonlandırılmasını istiyoruz” dedi.