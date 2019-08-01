İmar Affı Yağma Oluşturdu

Ege sahil bandının uluslararası alanda ödüllü sessiz şehri Seferihisar 30 ülkeden seçilen dünyadaki 252 kent Türkiye’deki sadece 17 kent arasında yer alan “Slow City” yani “Yavaş Yaşam” kenti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar belediye başkanlığı dönemindeki büyük gayreti ile Türkiye’de “Slow City” unvanı alan ilk ilçe oldu.

1987 yılından beri ailece tatillerimizi geçirdiğimiz yazlığımızın olduğu bu şirin ve sakin ilçemizin CHP’den seçilen 1976 doğumlu genç belediye başkanı İsmail Yetişkin’i ziyaret ettim.

Bir dokundum bin ah işittim…

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Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun koyduğu belediyecilik ilkeleri açısından ise eksiği değil fazlası olduğunu gördüm.

Önce başlıktaki konuyla başlayalım.

Seferihisar’da çok hızlı betonlaşma gördüm bu yıl. Betonlaşmayı nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?

Yetişkin: Koruma imar planı yaptırıyoruz. Ancak son çıkan imar affı yasası bizim bitirdi. Çok kötü sonuçlar aldık. Ömür Beldesi tarafına bir gidelim o kadar kötü, çirkin olaylar yaşanıyor ki anlatamam.

Sorunun kaynağı nedir? Neden engellemiyorsunuz?

Yetişkin: Yolun ortasına vatandaşımız binasını oturtmuş imar affından yararlanmış belge almış. İnanın böyle durumlar var. O yasa bizim elimizi kolumuzu bağladı. Allah’tan ki o bölgeyi araştırdım üçüncü derece koruma sit alanında olduğundan biz o belgelerin geçersiz olduğunu öğrendik. Yeni bir hukuki mücadele başlatacağız bu konu hakkında.

Seferihisar’a rağbet çok fazla imar affı kaçak yapılaşmayı teşvik mi etti?

Yetişkin: Seferihisar son zamanlarda gelişmeye açık bölgelerden bir tanesi. O imar affından sonra tamamen bir yağma oluştu. Biz kaçak yapı cezası kesmekten yorulduk. Üç tane memurumuz var devamlı olarak kaçak yapıda geziyor. Yapmasınlar diye elimizden geleni yapıyoruz.

Neden kaçak yapıları engelleyemiyorsunuz?

Yetişkin: Kaçak yapı yapanlara, dikenlere herhangi bir işlem uygulayamıyoruz. Kanun diyor ki eğer ki elinde keser veya mala yaparken yakalandı iş üstünde yakalandı ise sadece ona ceza kesebiliyorsun diyor. Bir de böyle sıkıntılarla uğraşıyoruz. Bu yasa bizi ve sahillerimizi mahvetti. İsteyen istediği yere binasını oturttu kendini kurtardım zannetti.

Bütçeniz ve kadronuz yetersiz mi?

Yetişkin: Bizim gibi sahil kasabalarının kışın 40-45 bin ancak yaz döneminde nüfusumuz 200 binlere kadar çıkıyor. Bize devletten bütçe 43 bin nüfusa göre geliyor.

4 -5 ay nüfusumuz düşüyor ama 7 – 8 ay yükseliyor ki Mayıs-Ekim döneminde 6 ay 200 bini aşıyor nüfusumuz.

Bu durumda belediye olarak 8 ay 200 bin kişiye göre harcama yapıyoruz. İşçi almaya kalkıyorsun bütçenin %40’ını aşamıyorsun. Bu da bizim gibi sahil belediyelerinin elini kolunu bağlıyor.

Nasıl başa çıkıyorsunuz yetersiz bütçe ile?

Yetişkin: Vatandaşın gönlünü almak yetişebilmekle, güler yüzle, yapabilmekle, hoş tutmakla oluyor. Başka türlü olmuyor. Elimizden geldiği kadar işte 200 bin de olsa nüfus 500 bin de olsa elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz.

Kışın 9 çöp arabası ile toplama işlemini yapabiliyoruz. Yaz aylarında 200 bin kişi için 3 vardiyaya çıkarıyoruz. Fazla mesai ödemek bütçeye ek gider getiriyor.

Çöp, trafik ve tabi otopark sorunumuz var ama Tunç Başkanımızın desteği ile bu sorunları çözmeye başladık.

Tunç Başkan’ın başlattığı yerli tohum bankası ve çiftçiye destek projeleri ne durumda?

Yetişkin: Seferihisar Belediyesi Halk Marketini kurduk. Marketin açılışını da önümüzdeki ay içerisinde yapacağız. Tanzim satış mantığında Seferihisarlıların üreteceği ürünleri satacağız.

Halk Kart’ı vatandaşlarımızın kendi marketlerinde kullanmasını sağlayacağız. Diğer marketlerle anlaşmak büyük bir maliyet getiriyordu Marketimizi aracısız komisyonsuz olarak çalıştıracağız Bu sistem de ilk defa Seferihisar’da uygulanacak.

Devletin açıkladığı taban fiyat bir liraysa, biz en az 3 TL’den alıyoruz. Yerel tohum bankası üzerinden çiftçiye destek veriyoruz.

Hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizden kesimlik hayvan alıp belediye tanzim kasabında vatandaşa çok uygun fiyatla satıyoruz.

Değerli okurlarım,

Başkan Yetişkin’in İmar affı isyanı önemli. Umarım hükümet yasadan sonra yapılan kaçak yapılar için belediyelere destek verir.

Vatandaşlarımıza da sorumluluklar düşüyor.

Sigaralarınızı söndürmeden kesinlikle atmayın, halk plajlarında, sahil bandında sokak ve caddelere çöplerinizi atmayın. Mangalları yüzde yüz söndürmeden mekandan ayrılmayın, cam şişeleri sağa sola atmayın.

Yangın riski çok yüksek ormanlık alanlarımızı, cennet sahillerimizi koruyalım ve unutmayalım ki gelecek nesillere borcumuzdur.