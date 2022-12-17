“İmamoğlu’nun Yanındayız”

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hapis cezası ile yargılanması üzerine Demokrat Parti Keçiören İlçe Başkanı Coşkun Dallı, durumu protesto ederek İmamoğlu’nun, sonuna dek yanında olduklarını belirtti. “Zira bu kararla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde hukuk, siyasete alet edilmiştir” sözlerini kullandı.

Hazal Ergen/Ankara

Demokrat Parti Keçiören İlçe Başkanı Coşkun Dallı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, tutuklanma kararını kınayarak konuştu. İmamoğlu’nu sonuna kadar desteklediklerini açıkladı. Bu kararın hukuksuz olduğunu beyan etti.

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‘Vatandaşın Hukuk Sistemine İnancı Kalmadı’

Dallı: “14 Aralık 2022 günü 16 milyonun iradesi ile seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’nu sandıkta yenemeyen iktidar, adalet ve hukuktan uzak, yargıya yapmış olduğu psikolojik baskı ile İmamoğlu’na hapis cezası verilmesini sağlayarak siyaseten yasaklılık alması için bir tiyatro oynamıştır.

Zaten hukuk sistemine karşı inancı kalmayan vatandaş, verilen bu karar ile yok sayılan iradesine elbette ki sandıklarda tepkisini gösterecektir” diye konuştu.

‘Artık Yeter, Söz Milletin!’

Dallı, İmamoğlu’na verilen kararı yererek, şu sözleri kaydetti: “Bilinmelidir ki; Adalet ve Kalkınma Partisi, adının zıttı bir şekilde adil olmayan ve kalkınamayan bir politika izlediğini cümle aleme ilan etmiştir. Bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, hukukun siyasete alet edildiği kanıtlanmıştır!

“İstanbul demek Türkiye demek, Ankara demek Türkiye demek” diye seçim politikası izleyip seçimi sandıkta kaybedenler, kurmuş oldukları senaryo ile bırakın kazandık saysınlar. Ancak kaybettiler. Zira halkımız bu kararın hesabını, 2023 seçiminde sandıkta verdiğinde göreceklerdir ki, devletin hiçbir koltuğu, milli iradeden bağımsız değildir!

Bu karar ancak biz, muhalefet partilerinin söylemlerini kanıtlamıştır. Zira, bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde hukuk, siyasete alet edilmiştir. Ancak unutmayın ki hiçbir güç, adalet sistemini saray kapısına uşak edemez!

Demokrat Parti’nin tüm neferleri gibi, Millet İttifakı olarak biz de, Millet İttifakı’nın Belediye Başkanları’ndan biri olan ve haksız yere hakkında hüküm kurulan Sn. Ekrem İmamoğlu’nun Demokrat Parti Keçiören İlçe Başkanlığı olarak sonuna kadar yanındayız! Çünkü artık yeter, söz milletin!”