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5 Nisan 2019
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İmamoğlu’nun Anıtkabir’deki büyük hatası

İsmet Hazardağlı İsmet Hazardağlı

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Millet İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (adayı) Ekrem İmamoğlu hafta içinde Ankara’ya geldi, ilk iş olarak da Anıtkabir’i ziyaret etti. Mazbatayı almadan şöyle oldu böyle oldu, defteri imzaladı filan, doğru yanlış geçin bunları.

Esasında İmamoğlu bu ziyarette çok büyük bir hata yaptı.

Sayın İmamoğlu; madem Anıtkabir’e ismen değil de bir CHP heyeti adıyla gitmişsiniz, Ulu Önder’in manevi huzurundan sonra yapacağın ikinci iş bu ülkenin kurucu babalarından, CHP’nin ikinci Genel Başkanı, Milli Şef rahmetli İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret edecektiniz.

Sizin gibi sandık sandık oy sayan, ayrıntılara düşkün bir isim nasıl oldu da bunu atladı, bir cevabı vardır elbette. Belki de ziyaret biraz aceleye geldi.

İstanbul’daki seçime ittifak ortak adayı olmanıza rağmen CHP’nin altı ok bayrakları altında giriyorsanız ve kazanıyorsanız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerini atmış, sonrasını Ulu Önder’le birlikte şekillendirmiş, İnönü Savaşları ile bu milletin makus talihi yenmiş İsmet Paşa’yı da ziyaret etseydiniz, bir çiçek de O’nun kabrine bıraksaydınız, Anıtkabir ziyareti daha da anlam bulurdu.

Artık Paşa’nın doğum günü mü olur, 19 Mayıs mı olur bilmem, en yakın zamanda bir fırsat bulup Paşa’yı ayrı ziyaret edip tüm CHP’liler nezdinde yad etmelisiniz, 25 yıl sonra İstanbul’da yerel seçimi kazanmış bir isim olarak bu hatayı telafi etmelisiniz.

Bu arada Sayın Mansur Yavaş’ın benzeri bir Anıtkabir ziyareti planlanıyorsa, bari O, İsmet Paşa’yı ziyaret etmeyi atlamasın

Diğer tarafta bir lafımız da Anıtkabir Komutanlığı’na ve bu konuda adını açıklamadan açıklama yapan yetkililere olsun. Bu arkadaşlara göre, İmamoğlu’nun ziyareti yönergelere uygun olmamış. Peki, tören kıyafetindeki askerler, çelenkler, defter imzalamak, ne iş? Bütün bunlar kendiliğinden mi gelişti?

Yani Başkan (adayı) çelengini kapıp geldi, orada hazır tören kıtası vardı, onlar da “aa İmamoğlu gelmiş, hadi resmi tören yapalım”, bu da yetmedi, “gelmişken bir de deftere üç beş satır yazsın mı” dediler? Yani, Anıtkabir’de sıradan bir vatandaşın el kol hareketlerini bile izleyen düzen İmamoğlu gelince mi bozuldu? O ikaz edildiği söylenen yetkili kimse bunları net bir şekilde açıklamalı.

METAL YORGUNLUK TABANDA

İstanbul’da geçersiz oylar sayıldıkça ilginç bir görüntü oluşuyor. Son verilere göre 11 binden fazla geçersiz oy AKP adayının lehine sayılmış.

Arkadaş bu nasıl seçim hazırlığı, örgütlenmesi, “bir milyon partilimiz hazır, kuş uçurtmayacağız” lafları? Nerede üç ay öncesinde eğitimler, seçim günü saat başı “var mı bir ihtiyacınız” diye sormalar?

Demek ki son üç yılda beş seçim geçirmiş deneyimli AKP sandık görevlileri, 31 Mart’ta havlu atmış. Resmen uyumuşlar, geçerli geçersiz oy ayrımını bilememişler, itiraz etmemişler, yazılmış gitmiş. Şimdi ayıkla ayıkla bitmiyor.

Sayın Cumhurbaşkanı metal yorgunluğu partisinin üst düzey yöneticilerinde aramasın. Esas metal yorgunluğu AKP tabanı yaşıyor. Büyük illerin kaybı da bunun en büyük göstergesi. Taban tepkisizleşiyorsa demek ki iyi yorulmuşlar.

DÜNÜN KÖTÜSÜ

Standard and Poor’s adında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu var. Bu kuruluş yakın zamanda “yok bankaları yetersiz, yok dövizleri azalıyor” dedi, ekonomide notumuzu kırdıkça kırdı, bu da yabancı sermayenin kaçmasına, kurların zıplamasına yol açtı. Bunlar yaşandıkça bu kuruluşa söylenmedik laf bırakılmadı.

Ama gün geldi, işler değişti. Bu kuruluş şimdi, “Türkiye IMF’ye gider mi” diye anket yapmış. Cevapların büyük bölümü hayır çıkmış.Bu anket yayınlanınca da kurlar bir anda aşağıya inmeye,borsaya para yağmaya başladı. Buna tepkimiz ne olacak?

Şu sıkıntılı günlerde düşman bellediğiniz, sizin “IMF’ye ihtiyacımız yok” sözlerinize destek çıkıyorsa buna alkış mı tutacağız yoksa eski yorumlarda yapıldığı gibi “spekülasyon, manipülasyon mu” diyeceğiz? Bu ne yaman çelişki!

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İsmet Hazardağlı
İsmet Hazardağlıhttps://sonsoz.com.tr
1984 yılında çalışmaya başladığı gazetecilik mesleğinde, çeşitli haber ajansları, dergiler, gazeteler ve televizyon kanallarında muhabir ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Sonsöz'de ekonomi yazıları ile sizlerle!

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