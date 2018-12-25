CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu Habertürk’te Didem Aslan Yılmaz’ın sunduğu programda izledim.



Aldığım notlar şöyle:

-Güler yüzlü, genç, dinamik, heyecanlı, hedefleri olan bir siyasetçi… Kimsenin, “Kılıçdaroğlu bu adayı nereden bulmuş” diye eleştirmeyeceği biri.



-Mütevazı olması iddialı olmasını engellemiyor. “İstanbul’a başkan seçilirsem, öyle iyi işler yaparım ki ilk seçimde Cumhurbaşkanı bile oyunu bana verir” sözleri bunun kanıtı.



-Seçim stratejisini CHP-İYİ Parti ittifakına bağlamıyor, HDP’nin desteğine de büyük önem veriyor, HDP’liler dahil tüm İstanbullularla ittifak yapacağını söylüyor. Bu tavır kimi partililerde rahatsızlık yaratabilir.



-Rahat ve anlaşılır konuşuyor. “Seçim kampanyam sonunda herkesin oyunu alamam ama herkesin gönlünü almış olacağım” sözünün altını çizmek gerekiyor.



-Muharrem İnce’ye karşılaştırıldığında herhalde yenik düşmez. İnce, polemik ustalığı açısından belki bir adım öne çıkar.



-Seçmenin düzenli bir aile yapısı olan aday istediğinin farkında. Bu yüzden sık sık eşinden, çocuklarından, anne ve babasından söz etti.



-Cümlelerinin arasına Cuma namazlarına gittiğini ve geçmişte Ak Parti’den adaylık teklifi aldığını da sıkıştırdı. Böylece muhafazakar seçmene de selam göndermiş oldu.



-“Karşımdaki siyasi rakibin kim olacağıyla ilgilenmem, kendi işime bakarım. Ancak Ak Parti’nin adayı belli olunca onu ilk arayıp ben tebrik edeceğim” sözleri de İstanbul’da kavgadan uzak bir seçim kampanyası yaşayacağımızı gösteriyor.



-Seçim sloganı olarak “İmamoğlu varsa çözüm var”ı benimsediği anlaşılıyor. Daha yaratıcı ve vurucu sloganlar bulabilir.



-Seçilirse “Kanal İstanbul” projesine devam etmeyeceğini belirtti. İstanbul’un en büyük sorunları olarak ulaşım ve depreme hazırlıksız olmayı görüyor.



-İstanbul için bir araştırma yaptırmışlar. Halkın yüzde 60’ı imkan bulursa kenti terk etmek istediğini söylemiş. Seçimde yaşamından hoşnut olmayan bu kitleye güveniyor.