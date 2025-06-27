İmamoğlu’nun açıklaması, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel etiketlenerek, İmamoğlu'nun süreçte parti yönetimine açık destek verdiği vurgulandı.

“Demokrasiye Yönelik Saldırıları Reddediyoruz”

İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Partimize, birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yapılan planlı saldırıları reddediyoruz.

Partimizin ve Genel Başkanımızın bu süreçte yanındayız.

Önceki dönem genel başkanlarımızı ve tüm partililerimizi bir ve beraber olmaya davet ediyorum.”

Bu ifadeler, hem kurultay iptali tartışmalarına hem de son dönemdeki yargı müdahaleleri iddialarına doğrudan gönderme içeriyor.

Partimize, birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yapılan planlı saldırıları reddediyoruz. Partimizin ve genel başkanımızın bu süreçte yanındayız. Önceki dönem genel başkanlarımızı ve tüm partililerimizi bir ve beraber olmaya davet ediyorum. @eczozgurozel pic.twitter.com/qvOW5W8Euk — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 27, 2025