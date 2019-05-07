Ana Sayfa Öne Çıkan İmamoğlu'ndan genel merkezde açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP genel merkezinde yaptığı açıklamada: Öne Çıkan İmamoğlu’ndan genel merkezde açıklama Editör - 7 Mayıs 2019 15 0 Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP genel merkezinde yaptığı açıklamada: “Vazifemiz var sonra açıklama yapacağız hepinize kolay gelsin.” Etiketlerekrem imamoğlu SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Önceki İçerikKılıçdaroğlu’ndan seçim açıklamasıSonraki İçerikBinali Yıldırım’dan ilk açıklama Editörhttps://sonsoz.com.tr Bu Haberler Kaçmaz! Akdeniz anemisi göçlerle Avrupa’ya yayıldı Editör - 7 Mayıs 2019 Akdeniz bölgesinde yaygın görülen genetik kan hastalığı ailevi Akdeniz anemisinin (talasemi) son yıllardaki göçler sonucunda Avrupa ülkelerinde de görülmeye başladığını belirtti. Alzheimer erken teşhis edilebilir 7 Mayıs 2019 “Sahurda çay değil yoğurt tüketin” 7 Mayıs 2019 Oruçla metobolizma dinlenir 7 Mayıs 2019 AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER Öne Çıkan Kılıçdaroğlu’ndan seçim açıklaması Editör - 7 Mayıs 2019 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" dedi. Devamını Oku Öne Çıkan Başkan Yavaş Sincan’da Mahalle Ziyaretlerinde Bulundu Editör - 6 Mayıs 2019 Göreve başlar başlamaz ilçe ve mahalle ziyaretlerine ağırlık veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu hafta sonu da Sincan Çokören Ve Türkobası Mahallelerini ziyaret etti Devamını Oku Güncel Haberler Azez’de ÖSO, teröristlerin taciz ateşine karşılık verdi Editör - 6 Mayıs 2019 ÖSO mensupları, havan topu ve ağır makineli silahlarla teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı. Devamını Oku Öne Çıkan Lise öğrencisi, insansız tank yaptı Editör - 4 Mayıs 2019 Van'da Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Soner Kaya, insansız mini tank yaptı. Devamını Oku