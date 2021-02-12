İmamoğlu ve Yüksel, Hızır orucunu Kartal Cemevi’nde açtı

İSTANBUL, (DHA) – İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Hızır orucunu Kartal Cemevi Vakfı’nda vatandaşlar ile birlikte açtı. Hızır orucu açma duasına; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş ve ilçe sakinleri katıldı.

‘LAİKLİK, BİREYLERİN EŞİTLİĞİNİ İŞARET EDEN BİR PRENSİPTİR’

İBB Başkanı İmamoğlu ile Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’ı ziyaret etti. Başkan İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, laikliğin toplumsal barışın sağlanmasındaki rolüne dikkat çekerek; “Ayrıştırıcı dil, üstünlük taslayan bir akıl, her şeyden önce bizim inancımızda yok. İnsan olmanın prensibi de budur. Bu yönüyle inançlarımızın da böyle hizmetler vermesinin kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnançlara hizmet eden kurumların ve vakıfların çok dikkatli ve hassas olması gerekiyor. Ülkemizin sağlam prensipleri var. Onlardan biri de laiklik ilkemizdir. Laiklik, toplumsal barışın, bir arada olmanın her şekilde bireylerin eşitliğini işaret eden bir prensiptir. Mustafa Kemal Atatürk’ün, hepimize emanet ettiği en değerli prensiplerden bir tanesidir.” ifadelerini kullandı.